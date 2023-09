Esselunga e lo spot sui figli di genitori separati: la “pesca” fa discutere

Una mamma perde di vista la figlia al supermercato. Dopo alcuni attimi di preoccupazione, la trova intenta a pesare una pesca sulla bilancia. Il genitore, poi, per accontentare la propria piccola mette il frutto nel carrello. Nella scena successiva, Emma, nome della bambina, vede dal finestrino dell'auto una famiglia composta da mamma, papà e figlio (su un monopattino) e la osserva con uno sguardo nostalgico, quasi perso. Tornata a casa, dopo alcuni momenti di gioco con la madre, suona il campanello: in auto, questa volta, con Emma c'è il papà. E qui si rivede la pesca della scena iniziale, con la bimba che la consegna al babbo: «Questa te la manda la mamma», le parole di Emma. «Allora più tardi chiamo la mamma per ringraziarla», risponde il papà, guardando verso la finestra dove si trova la ex partner. Uno spot, quello di Esselunga, che ha suscitato molte polemiche nell'opinione pubblica, secondo la quale la catena di supermercati avrebbe strumentalizzato le emozioni di una bambina e celebrato la «famiglia tradizionale», usando stereotipi ormai superati da tempo.

La piccola Emma consegna la pesca al papà “da parte di mamma”

Spot di Esselunga, Meloni si schiera “con la pesca”: «Io lo trovo molto bello e toccante»

Non la pensa così, invece, la premier Giorgia Meloni, che, con un post pubblicato su X, ha dichiarato: «Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante». Della stessa corrente di pensiero anche Matteo Salvini, numero uno della Lega: «Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di amore e famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo solo perché non narra il «modello» che vorrebbero loro?».

La premier Giorgia Meloni

Anche la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione per l’Infanzia e l’adolescenza, ha rivelato: «Grazie a una grande azienda che accende i fari su un disagio troppo spesso dimenticato. Il disagio psicologico di bambini e adolescenti figli di coppie separate è troppo spesso dato per scontato, e dimenticato, nella nostra società, come se fosse una conseguenza naturale e irrimediabile della fine di un rapporto. Esselunga accende i fari su questo disagio: è un’ottima cosa che l’attenzione sul tema sia richiamata da un’impresa che gestisce la prima catena di supermercati introdotta in Italia, ben radicata nel Centro e Nord del Paese, dove tradizionalmente i matrimoni “tengono” di meno».

Spot di Esselunga, Bersani e Bonelli criticano la pubblicità della pesca

Opposti, infine, i pensieri di Pier Luigi Bersani, ex ministro e segretario del Pd, e di Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde: «Mi sembra davvero sbagliato, in questo ed altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali - ha dichiarato Bersani». «Non si è mai visto che un presidente del Consiglio intervenisse su uno spot pubblicitario facendo, di fatto, pubblicità a una società privata. Ma quello della Meloni è la misura del fallimento della sua azione di governo che non solo non affronta ma sta peggiorando i problemi del Paese - ha aggiunto Bonelli. Una volta che la Meloni smette di occuparsi di spot pubblicitari può occuparsi del caro vita che sta portando alla povertà sociale tante famiglie compresi figli?».