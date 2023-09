Menù, una grande cucina al servizio di tutto il settore Horeca

Ha attraversato una guerra mondiale, un terremoto e una pandemia targata Covid 19. Ma Menù, azienda leader nella produzione di specialità alimentari dedicate all’Horeca, ha le spalle larghe e dopo novantun anni di storia fa girare, anno dopo anno, numeri sempre più pesanti. «Il fatturato 2022 - spiega nello stabilimento di Medolla (Mo) il direttore marketing Italia Federico Masella - ammonta a 104 milioni di euro, con una previsione a quota 115. Il nostro catalogo vanta oltre 1.000 referenze servite a 30mila clienti in Italia. Esportiamo in 70 Paesi. Offriamo un assortimento completo per ogni imprenditore dell’universo fuori casa».

Tanto per rendere l’idea, la proposta Menù comprende oltre 100 salse e condimenti per primi piatti, più di 40 preparati per dolci, 40 tipi di lavorazione di funghi e 20 di carciofi. «I nostri punti fermi, i capisaldi - annota Masella - si sviluppano lungo tre direttrici: ragionare come i nostri utilizzatori, ricerca e selezione delle materie prime in stagione, aggiornamento costante della tecnologia alimentare».

Negli stabilimenti di Medolla sono state studiate e applicate tecnologie rivoluzionarie capaci di dar vita a referenze che garantiscano non solo una lunga shelf-life (i prodotti Menù in latta possono essere conservati a temperatura ambiente fino a 24-36 mesi), ma anche un alto livello organolettico, in termini di gusto, profumo e consistenza, nel massimo rispetto della materia prima. Proprio la tecnologia Menù Evolution, unica nel suo genere, dà il nome a un’intera linea di prodotti tra cui salse, referenze ittiche, vegetali e dolci. Si tratta di un’innovativa sterilizzazione dinamica che permette di agire sul prodotto in “movimento”, riducendo notevolmente i tempi di trattamento termico. Inoltre, grazie a questo procedimento, si evita l’aggiunta di acidità, rispettando al massimo la materia prima e ottenendo un prodotto come appena cucinato da un cuoco professionista. Fra le altre tecnologie implementate dall’azienda modenese per ottenere profili organolettici elevatissimi, da segnalare l’Asettico, un trattamento termico ultra rapido perché avviene esternamente alla confezione, e la più recente Menù Evolution Fresh, una combinazione di tecnologie alimentari che permette il trattamento a freddo dei prodotti.

Menù, il magazzino automatizzato da 29mila pallet

Allo stabilimento si affianca il nuovo magazzino automatizzato che, con i suoi 26 metri di altezza e 46 metri di luce su un’unica campata, può contenere 29.000 posti pallet, il doppio del precedente, rendendolo uno dei più grandi in Italia. Di recente realizzazione è una nuova area dello stabilimento, oltre 7.000 mq destinati all’innovativo confezionamento in busta. «In alta stagione - puntualizza Masella - vengono lavorati circa 1.200 ordini al giorno».

«L’azienda è stata fondata dal nonno con il salumificio che portava il suo nome: Romolo Barbieri - racconta Anna Rosa Barbieri, terza generazione della famiglia che la guida dal 1932 - Nel 1950 nasce RoBar, specializzata nella produzione per dadi per brodo e specialità alimentari. La svolta avviene nel 1956, quando scompare prematuramente il nonno e mio padre Rodolfo, a soli 21 anni, incomincia a guidare l’impresa privilegiando la produzione di specialità alimentari. Nel 1972 la ragione sociale diventa Menù, con l’obiettivo di diventare il “menù” della propria clientela». Obiettivo raggiunto. Oggi Menù è come una grande cucina, dove le lavorazioni si replicano su larga scala. I prodotti nascono dal lavoro di squadra dei cuochi interni, dei tecnologi alimentari e del personale della Ricerca e Sviluppo. L’azienda conta 250 dipendenti e 380 agenti di vendita.

Tra le novità dell’ultima ora, oltre alle partnership con l’Accademia nazionale Pizza Doc e con la Nazionale italiana Macellai, il lancio previsto per il 2 ottobre della nuova linea Chutney e del Friggione. Le Chutney - Mango e pepe rosa e Ananas e peperoni - sono salse molto versatili perfette su tartare di carne e di pesce, panini, carni e pesci cotti, crostacei. Il Friggione è una ricetta tipica della cucina bolognese, una salsa rustica a base di cipolle bianche e pomodori pelati.

