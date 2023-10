Tartufo bianco: ottima annata e prezzi dimezzati. Ecco tutte le quotazioni 2023

Tartufo bianco caro? I prezzi quest’anno sono dimezzati, come emerge dalle quotazioni delle principali fiere del tartufo bianco in Italia. La raccolta del tartufo bianco si preannuncia ottima: dopo il 2022 considerata l’annata più buia del secolo, il 2023 dovrebbe dare grandi soddisfazioni in fatto di qualità e quantità, con prezzi, appunto, dimezzati rispetto al 2022. Ad esempio, ad Alba parlano di 2.500 euro al chilo contro i 6, 7mila dell’anno scorso, mentre ad Acqualagna il tartufo bianco oscilla tra i mille e i 2.500 euro al chilo. Vediamo le quotazioni dei principali tartufi bianchi in Italia.

Tartufo bianco 2023, prezzi dimezzati

Tartufo bianco 2023, le quotazioni e le fiere in programma

Cominciamo dal tartufo bianco di Alba, in provincia di Cuneo, protagonista della 93ª edizione della fiera che inizierà il 7 ottobre. Qui le prime proiezioni parlano di 2.500 euro al chilo contro le sei, settemila dell’anno scorso. Dall’Emilia, dove il 28 ottobre a Savigno (Bo) si festeggerà i 40 della fiera, il tartufo bianco pregiato va dai 3 a 4mila euro al chilo, ma si tratta di prezzi di inizio stagione destinati ad abbassarsi in caso di raccolto abbondante, mentre la prima scelta del nero uncinato va da 400 a 500 euro al chilo. Anche in queste zone la raccolta si preannuncia ottima. Previsioni positive anche a San Miniato (Si), dove la fiera si svolgerà dall’11 al 26 novembre. Qui i prezzi per il tartufo bianco variano da 1500 euro per le piccole pezzature fino a 2.500 e 3000 delle più grande. Tuttavia, in qui la raccolta per il momento non è abbondantissima, ma il tartufo sarà di eccellente qualità.

Dalla Toscana alle Marche, più precisamente ad Acqualagna (Pu), dove la fiera partirà a fine ottobre e dove c’è la borsa che quota il tartufo: il tartufo nero oscilla dai 350 ai 650 al chilo, mentre il bianco pregiato va dai mille ai 2500 euro. L’anno scorso ad Acqualagna il tartufo bianco pregiato era quotato a 5mila euro al chilo. Cifre confermate anche dalle altre fiere del tartufo bianco delle Marche a partire da Pergola (Pu) e Sant’Angelo in Vado (Pu) dove per i prezzi siamo attorno ai mille euro al chilo, molto al di sotto delle quotazioni dello scorso anno.

Con la raccolta abbonadante e i prezzi dimezzati, quest'anno non sono da perdere i piatti con il tartufo

Insomma, una manna del cielo per i golosi che dopo l’annata disastrosa del 2022 possono approfittare della raccolta 2023 e dei prezzi vantaggiosi per una generosa grattata di tartufo bianco sulle tagliatelle, sull’uovo o il crostino…