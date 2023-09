Economico e conveniente: il turismo di settembre è sempre più popolare

Settembre è diventato un mese popolare per le vacanze in Italia, con quasi 10 milioni di italiani che lo scelgono per risparmiare fino al 70%. Dopo le restrizioni legate al Covid, luglio ha visto un aumento delle partenze, ma l'agosto ha deluso a causa degli aumenti delle tariffe aeree e alberghiere. Settembre è ora un'opzione più conveniente, con risparmi significativi su voli, hotel e stabilimenti balneari.

Settembre mese popolare per le vacanze in Italia

Turismo, viaggiare a settembre è sinonimo di risparmio

Secondo Assoutenti, ad agosto i voli nazionali sono aumentati del 21,9% su base annua, mentre i voli internazionali sono cresciuti del 9%. I pacchetti vacanza sono aumentati del 17%, e le tariffe degli alberghi sono salite del 12,2%. Anche i biglietti dei treni e dei traghetti hanno subito aumenti. Ad esempio, per una settimana a Gallipoli a settembre, una famiglia risparmia fino al 70% rispetto ad agosto. In Sardegna, il risparmio può arrivare al 50%, mentre in Sicilia raggiunge il 60%.

Turismo, 9,8 milioni di italiani preferiscono viaggiare a settembre

Settembre è una scelta popolare per le vacanze, con 9,8 milioni di italiani che lo preferiscono. Gli algoritmi che influenzano le tariffe aeree e alberghiere possono variare in base alla domanda, quindi i prezzi si sono abbassati con la diminuzione delle prenotazioni. L'Italia può contare anche sul clima favorevole a settembre, che attira turisti stranieri, soprattutto dal nord Europa. Inoltre, la Ryder Cup, un importante evento golfistico mondiale, si terrà a settembre in Italia, contribuendo a riempire gli hotel.