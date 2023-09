Buon compleanno Starbucks: è il quinto anniversario in Italia

In molti ricorderanno la diffidenza con cui qualcuno accolse Starbucks al suo arrivo in Italia. Era il 7 settembre 2018 e il brand americano stava inaugurando il suo primo store nel Belpaese. Non un'apertura qualsiasi, a dir la verità, ma la creazione di una Reserve Roastery, l'unica presente in Europa, Medio Oriente ed Africa, nel cuore di Milano, piazza Cordusio, a due passi dal Duomo. Un tributo speciale non solo al capoluogo meneghino, ma all'intero Paese, che negli anni ha saputo conoscere e apprezzare Starbucks, la sua idea di caffè e la sua concezione di locale.

La Reserve Roastery di Starbucks a Milano

Cinque anni di Starbucks in Italia

Da quel giorno di anni ne sono passati cinque e i numeri di ciò che è accaduto fotografano a pieno il successo di Starbucks in Italia. Dal 2018 ad oggi il brand, insieme a Percassi, partner licenziatario del brand in Italia, ha aperto altri trenta store in giro per il Paese: Roma, Firenze, Verona, Torino, Genova, Bari, Bergamo ed entro la fine dell'anno se ne aggiungeranno altri otto, tra cui l'attesissima apertura di Napoli. Non solo: il successo e la crescita di Starbucks hanno portato all'assunzione di 1.200 persone. E il legame con il territorio è forte anche per le iniziative che l'azienda promuove con diverse realtà. Starbucks, infatti, per ogni nuova apertura si impegna inoltre a supportare il territorio, sia con donazioni ad enti no profit locali, come Banco Alimentare e Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano, che attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico delle città in cui il brand è presente.

La sala di Starbucks a Roma

Insomma, numeri di cui andare sicuramente fieri e che dimostrano come, al di là dell'iniziale diffidenza, il format di Starbucks funziona alla grande anche in Italia. Merito, senza dubbio, della massima attenzione che viene data al caffè, ma anche di quell'aria internazionale che non attira soltanto i turisti, ma anche molti italiani alla ricerca di un'esperienza diversa. «Sono stati per noi cinque anni interessanti e di grande apprezzamento da parte dei consumatori - ha sottolineato Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia - Per noi è un motivo d'orgoglio essere riusciti a portare l'esperienza di Starbucks anche in Italia. Da noi si possono provare le nostre bevande, che sono speciali, ma anche bere un ottimo caffè».

Le celebrazioni per l'anniversario di Starbucks

Un traguardo importante come quello dei cinque anni non può di certo passare inosservato. Starbucks ha così pensato a una serie di eventi che proseguiranno da oggi, 7 settembre, fino a inizio ottobre. Eventi che sono un mix tra cultura del caffè e cultura in senso più ampio e che tengono conto della realtà che è oggi la Reserve Roastery di Milano, che li ospiterà: un luogo di incontro aperto sia alla cittadinanza sia ai turisti. Quindi, una parte delle iniziative sarà in inglese e una parte, invece, in italiano.

Gli interni della Reserve Roastery di Starbucks in piazza Cordusio

Oggi è andato in scena un workshop con il World Barista Champion Dale Harris. Domani, 8 settembre, in piazza Cordusio sarà di scena l'Enrico Crivellaro Trio alle 19. Il 12 settembre, poi, si parlerà di caffè e di mixology con Andrea Villa (alle 18). E ancora, il 18 settembre alle 11 sarà possibile imparare a fare un espresso perfetto con Federica Parisi e Victoria Arduino. Il calendario completo e tutte le informazioni sui singoli eventi sono disponibili qui. I festeggiamenti proseguiranno poi con Percassi per tutto il mese di novembre, offrendo ai consumatori due coffee tasting a settimana con la degustazione di due diverse miscele di caffè e due metodi di estrazione in tutti gli store Starbucks, dal Nord al Sud della penisola, per far provare loro la Starbucks experience.

Starbucks Reserve Roastery Milano

Piazza Cordusio 3 - 20123 Milano

Tel 0291970326