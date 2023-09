Buoni pasto, Coverflex stringe una partnership con Machapokè

Coverflex, startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, e Machapokè, la prima pokeria italiana che fa il suo debutto sul territorio nel 2016 importando nel Belpaese Pokè bowl e un modello di cucina gustoso e salutare, stringono una partnership che ha l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio aggiuntivo, che consenta loro di pagare con i buoni pasto Coverflex attraverso una soluzione 100% digitale e innovativa. Al momento, i buoni pasto Coverflex sono i primi e gli unici accettati da Machapokè.

Coverflex stringe una partnership con Machapokè per i buoni pasto

La soluzione ideata da Coverflex, infatti, il cui modello di business è incentrato sul miglioramento delle modalità attraverso cui le aziende gestiscono e offrono i benefit, rendendo il processo più trasparente e lineare, si sposa alla perfezione con il formato fast-casual proposto da Machapokè e risponde appieno all’esigenza dell’icona delle poke bowl di rendere l’esperienza del consumatore positiva in ogni suo aspetto.

Pagamenti congiunti, attese ridotte ed estensione sul territorio

Grazie all’accordo stipulato tra le due realtà, d’ora in avanti i possessori della Coverflex Card potranno pagare rapidamente alla cassa utilizzando i buoni pasto Coverflex combinati al proprio credito personale, inserendo la carta nel POS o utilizzando la modalità contactless sul terminale di pagamento. Questo sistema innovativo si differenzia dai tradizionali buoni pasto poiché prevede di pagare attraverso un’unica transazione, unendo credito personale e importo del buono pasto nella medesima carta.

Coverflex e Machapokè insieme per facilitare i pagamenti

Inoltre, la presenza ormai capillare sul territorio italiano di Machapokè - che conta 40 store in Italia, dalla Lombardia all’Emilia, passando per Marche e Abruzzo, una solida presenza nei centri commerciali e diversi locali nelle grandi città, sei solo a Milano - permette a Coverflex di ampliare il proprio bacino di utenza, arrivando a servire anche le zone più periferiche.

«L’obiettivo di Coverflex è dare ai dipendenti che utilizzano il nostro servizio la possibilità di usare i propri buoni pasto in una rete molto vasta e ricca di opzioni, che soddisfino tutti i gusti e gli stili di vita. Siamo molto orgogliosi di essere il primo partner di Machapokè nell’ambito del buono pasto, anche perché questa collaborazione allarga ulteriormente la nostra rete di partner e conferma l’impegno portato avanti dal primo giorno nell’offrire una soluzione vantaggiosa per gli esercenti, che vedono azzerate le loro commissioni, e un’esperienza innovativa per gli utenti», commenta Francesca Pedroni, Head of Network per Coverflex. «Abbiamo scelto Coverflex come primo partner in assoluto nell’ambito dei buoni pasto perché abbiamo trovato il perfetto interlocutore che ha compreso a pieno le esigenze del nostro modello di business. Siamo molto contenti di aver stretto questa partnership e di poter dare ai nostri clienti un servizio aggiuntivo per rendere ancor più facile e veloce l’esperienza d’acquisto». Alessia Simone, Marketing Manager per MachaPokè.

Insieme per una pausa pranzo snella e salutare

Secondo una recente indagine di Nomisma, quasi il 50% degli italiani a seguito del Covid ha deciso di modificare le proprie abitudini alimentari, in favore di un regime più salutare e attento alla sostenibilità. Il 42%, infatti, conferma di mangiare in modo più sano e il 26% di aver ridotto il consumo di carne. Si inseriscono in questo contesto realtà come Machapokè, le cui bowls in pochi anni, secondo Istat, sono diventate uno dei protagonisti del paniere degli italiani, confermando la popolarità del piatto tipico della cucina dei pescatori hawaiani.

Pokè, il piatto di origine hawaiana sempre più amato dagli italiani

Oggi Machapokè ha incentrato il suo menu totalmente sulle bowls di riso, personalizzabili con ingredienti freschi e selezionati, non da ultimi i prodotti ittici che sono certificati MSC “per la pesca sostenibile”. Insieme, Coverflex e Machapoké supportano una pausa pranzo salutare e personalizzabile in ogni suo aspetto, dalla creazione della propria bowl fino al momento del pagamento, incentivando un consumo alimentare sempre più attento all’ambiente e un’esperienza quanto più semplice e soddisfacente per il consumatore.