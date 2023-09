Milano, estate da record per il turismo: luglio miglior mese di sempre

Milano è comunque una calamita, anche d'estate! Secondo i dati della Questura, diffusi dal Comune, nel mese di luglio sono arrivati sotto la Madonnina quasi 900mila turisti (esattamente 871.418), miglior mese di sempre. Per dirla in cifre dettagliate: +33% rispetto all'anno record pre-Covid del 2019, e +25% sul 2022. Un trend positivo che ha coinvolto anche l'area urbana - città metropolitana e provincia di Monza e Brianza - che ha raggiunto la cifra record di 1,2 milioni di arrivi. Prosegue quindi l'andamento positivo dei flussi dei vacanzieri-turistici-affari verso il capoluogo lombardo con risultati impensabili in questa prima parte del 2023. Da gennaio a luglio, sono state rilevate complessivamente circa 5 milioni di presenze in città, quasi 6 se si considera l'area urbana.

«Ogni mese - ha dichiarato l'assessore al turismo Martina Riva - sono stati superati i livelli pre-pandemia. Milano insomma si conferma attrattiva tutto l'anno, mesi estivi inclusi. La nostra non è solo una città del business-oriented, ma è anche una meta per trascorrere le vacanze. Tutto ciò grazie ad una offerta culturale e di intrattenimento di qualità, in grado di intercettare interessi differenti, a cominciare da quello degli appassionati di sport» ha poi concluso Riva.

Milano, lunedì 11 settembre l'esibizione delle Frecce Tricolori sopra la città

Durante l'estate, il capoluogo ha ospitato infatti appuntamenti e competizioni internazionali di forte interesse, non ultimo il Gran Premio di Monza di Formula 1. Tante manifestazioni che avranno il loro culmine in questo fine settimana con la celebrazione del centenario dell'Aeronautica Militare. In programma vi sono una serie di manifestazioni che lunedì 11 settembre vedranno, per una decina di minuti, nel cielo attorno alla Madonnina e ai grattacieli della Regione e di Porta Nuova, l'esibizione delle Frecce Tricolori. Uno spettacolo da non perdere, perché anche con la pattuglia acrobatica ''Milan l'è semper Milan''.