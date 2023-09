Ferrua 1842, riapre lo storico bar di Biella con una nuova gestione

Ieri, venerdì 8 settembre, è stata la giornata inaugurale dello storico Bar Ferrua nel centro di Biella. Una nuova gestione affidata dalla famiglia Testa, già proprietaria, allo chef Fabio Gallana, biogliese di adozione, per due anni alla guida del ristorante-bistrot di Villa Piazzo a Pettinengo.

La vetrina del bar storico Ferrua 1842

Ferrua 1842, la storia del bar di Biella

La storia di questo luogo inizia con Carlo Zina che oltre un secolo fa rilevò la cioccolateria dei fratelli svizzeri Theodory (conosciuta come Caffè degli Svizzeri) e nel 1898 la cedette a Filippo Gentile Ferrua. Durante l’ultimo conflitto divenne luogo d’incontro e di appuntamenti clandestini fra i capi della Resistenza ricordati da Edgardo Sogno, capo dell’organizzazione partigiana Franchi, nel suo libro “Guerra senza bandiere”. Nel 1932 subentrò la famiglia Testa. Rimane intatto lo splendore del suo arredamento, specchiere e mobili in stile liberty piemontese di inizio Novecento.

Disponibili le specialità della casa ovvero i canestrelli, due cialde con un cuore di cioccolato e nocciole Piemonte che acquisiscono popolarità attraverso la loro produzione, essendo la prima pasticceria ad averli realizzati e comercializzati. Pan d’Oropa a base di cacao creato nel 1935, per consentire l’invio ai legionari impegnati nella guerra d’Etiopia di un prodotto che potesse superare le difficoltà climatiche del viaggio, un modo anche per ricordare la Madonna Nera venerata al santuario di Oropa, non lontano da Biella. I Tigrini nascono nei primi anni del secondo dopoguerra, un doppio cialdino ricoperto di cioccolato fondente con all’interno una morbida pasta aromatizzata al rum, presentano la forma stilizzata di una zampa di tigre, da cui prendono il nome.

Ferrua 1842, la linea senza glutine e la realizzazione di un Vermouth di Torino

Come tutto il resto della pasticceria dolce e salata è disponibile anche una linea senza glutine, portando una sostanziale innovazione nel settore. Nella prima metà del Novecento Ferrua era anche liquoreria, infatti produceva un liquore a base di erbe chiamato Ita, per il quale ottenne numerosi riconoscimenti e premi sia in Italia che all’estero. L’attuale gestione prevede per ottobre la realizzazione di un Vermouth di Torino e di un bitter, in occasione degli eventi Festival Alchèmica e Festival Vèrmut! Il primo appuntamento sulla strada del Vèrmut il 13 ottobre alle ore 23. Ferrua 1842 è entrato a far parte degli Historic Cafès Route, un progetto di collegamento culturale tra tutti i caffè storici europei.

Ferrua 1842

Via Italia 43 - 13900 Biella

Tel 01520332