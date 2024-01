Arte Bianca Spa: nuova struttura a Botticino e investimenti in Patì Service

Grandi manovre nel mondo agroalimentare. ''Arte Bianca'', la Spa riconducibile alla famiglia Foglio di Brescia, il cui 51% del capitale è stato acquisito lo scorso anno dalla società campana Saima di Antonio Alessandrini, ha deciso di investire 12 milioni di euro in una nuova modernissima struttura e nel contempo di aumentare gli affari puntando sul Triveneto. In particolare, è divenuta proprietaria, secondo quanto riferisce il Giornale di Brescia, del 51% del pacchetto di maggioranza della ''Patì Service'' Srl di Villaverla in provincia di Vicenza. Si tratta di un'azienda specializzata nella fornitura di alimenti, materie prime e ingredienti per laboratori di pasticceria, gelateria e pastifici operanti nel Nord Est.

Tante novità per Arte Bianca in questo 2023

Arte Bianca, presto una nuova struttura a Botticino e 14 furgoni refrigerati

Acquisizioni, ma anche una nuova struttura che sorgerà a Botticino, poco distante dall'attuale sede di via Serenissima a Brescia. I lavori sono già stati cantierizzati per realizzare entro la primavera un polo logistico destinato a diventare punto di riferimento di tutte le merci, con la prospettiva di aprire il business nel mercato dei surgelati.

''Arte Bianca'', guidata dall'ad Gianpaolo Foglio, disporrà presto pure di una nuova flotta aziendale, con 14 furgoni refrigerati di ultima generazione.

Arte Bianca, 2023 chiuso in crescita del 15%

In aumento il giro d'affari complessivo del gruppo Saima, specializzato nella distribuzione b2b di ingredienti semilavorati e prodotti finiti in Campania, Lazio, Umbria e Toscana. I numeri dei bilanci parlano chiaro: ''Arte Bianca'' ha chiuso il 2023 in crescita del 15%, per complessivi 23 milioni; la vicentina ''Patì Service'' si attesta attorno ai 17 milioni, il resto è di Saima, fino a raggiungere un fatturato totale di 120 milioni di euro annui. Cifre che parlano da sole.

Arte Bianca Spa

Via Serenissima 5 - 25135 Brescia

Tel 030 336 6401