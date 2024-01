Chiude a Bellagio lo storico ristorante Da Silvio: «Non c'è più pescato di qualità»

«Silvio è parte del sistema lago. Ma il lago di Como non è più sistema». Cristian Ponzini va dritto al punto per spiegare l’annuncio della chiusura dello storico ristorante di Bellagio, noto per i piatti lacustri della tradizione e creato dal suo bisnonno 106 anni fa. La sua non è una scelta, perché l’alternativa - abdicare alla qualità nel piatto - non l’ha contemplata. “Silvio” chiude la cucina. Resterà hotel. Il peso della sua storia impone regole rigide alle proposte culinarie, che attingono da sempre al Lario. Ma il lago non è più in grado di dare - in termini di qualità e quantità - ciò che “da Silvio” è sempre stato identitario: quelle proposte dalla barca al piatto fedelissime al territorio. Ponzini, quarta generazione alla guida del ristorante, non torna indietro.

Ponzini, perché la chiusura del ristorante che vanta più di 100 anni?

Non possiamo più garantire un pescato di qualità, non dipende da noi: il lago non è più quello di un tempo. Pulito com’è, i pesci non trovano nutrimento. Il nostro locale è sempre stato al massimo nel valore delle proposte tipiche. Se non posso mantenere qualità e serietà, allora meglio smettere. Con la perdita della nostra impronta, non potevamo continuare, per rispetto alla clientela, ma anche al nome di Silvio. Abbiamo provato a proporre il giusto compromesso tra piatti di acqua dolce e piatti di terra, ma per mantenere l’identità non basta.

Il “suo” lago – il Lario di Silvio - è diventato un ricordo?

Oggi si pescano ancora gli agoni. Il problema è che, per esempio, il pescato passa dal 2022, annata di persici fantastici, al 2023, stagione tremenda. Non è possibile dare una continuità funzionale alla tavola. Certo, ci sono pesci non autoctoni, come il siluro e il lucioperca. Per carità, si possono servire anche quelli, ma io sono cresciuto a lavarelli. La chiusura è anche un modo per protestare: nessuno fa nulla perché il lago torni ad essere pescoso.

Lei però resta un ristoratore con i piedi nel lago. La pesca è la sua vita.

Nel ristorante sono nato e cresciuto: è la mia casa, così come lo è il lago. Mi sono speso in progetti innovativi per la salvaguardia dell’ecosistema lacustre, ma non c'è la volontà di trovare un'equilibrio che tuteli i pescatori legati a doppio filo alla ristorazione locale. Non vedo la possibilità che il lago possa cambiare direzione e tornare a una pesca abbondante che possa continuare a essere di valore e veicolo di promozione del territorio. Io poi sono e resto un pescatore e il mio futuro resta qui.

Ponzini continuerà con nuovi progetti. Nei prossimi giorni arriverà sul Lario con una barca da 23 metri, in allestimento a Pisa. A Colico (Lc) sarà perfezionata. L'idea è quella di crearvi una cucina e proporre cose nuove. Sarà un esperimento, dove manterrà la passione per la pesca, senza il “peso” delle peculiarità di Silvio.