Gourmantico, un viaggio in 21 ristoranti lombardi: i prezzi e come partecipare

È stata presentata ufficialmente nella tarda mattinata di oggi la nuova iniziativa “Gourmantico”, che unisce 21 ristoranti di quattro province (Bergamo, Como, Monza Brianza e Sondrio) nel segno dell'alta cucina a prezzo concordato. L'iniziativa si svolge sotto il cappello dell'associazione culturale enogastronomica “Insieme”, nata per proseguire il lavoro portato avanti da “InGruppo”, che per una decina di anni ha proposto menu a 50 euro in modo da avvicinare tutti anche ai ristoranti più prestigiosi. I tempi sono cambiati, la proposta si è evoluta e dall'esperienza vissuta nell'ultimo periodo lo zoccolo duro di professionisti che operano da sempre nel mondo della ristorazione ha deciso di unirsi ancora di più in matrimonio.

Gourmantico si svolge sotto il cappello dell'associazione culturale enogastronomica “Insieme”

Fino al 30 aprile (esclusi San Valentino e Pasqua) ciascun ristorante promuoverà un menu degustazione completo (prenotabile tramite telefono o mail), dall'antipasto al dolce, comprese le bevande, al prezzo di 75 euro a persona. Un vero viaggio alla scoperta dei sapori, che è stato oggetto di una conferenza stampa ospitata a Bergamo nelle sale dell'Hotel Excelsior San Marco, che all'ottavo piano ospita anche il ristorante Roof Garden. A fare gli onori di casa ci ha pensato il direttore Beniamino Tomasoni, insieme a Camillo Rota del Ristorante Antica Osteria dei Camelì di Ambivere (Bg), nominato presidente dell'associazione “Insieme”, affiancati dalla vicepresidente Maria Morbi del Ristorante Il Saraceno di Cavernago (Bg) e dal direttivo nel quale siedono Francesca Mauri del ristorante Impronte di Bergamo, Antonio Lecchi Curnis, patron di Tenuta Casa Virginia, locale che sorge a Villa d'Almé (Bg), Antonio Rocchetti del ristorante Loro di Trescore Balneario (Bg).

Qual è l'obiettivo di Gourmantico?

«Il nostro obiettivo consiste nell'avvicinare il grande pubblico all'alta cucina - ha affermato Camillo Rota. Ogni ristorante della nostra associazione proporrà un menu completo dall'antipasto al dolce ad un prezzo calmierato e accessibile alla maggior parte delle persone: in questo modo vogliamo che tutti possano vivere l'esperienza dell'alta cucina e coglierne le peculiarità qualitative». Il consigliere del direttivo Antonio Lecchi Curnis ha snocciolato i numeri: 21 ristoranti coinvolti, con 160 operatori tra cuochi e personale di sala, distribuiti su quattro province della Lombardia, che hanno studiato ben 97 piatti, destinati ad essere modificati lungo la stagione. Di questi 44 avranno come materia prima pesci di acqua dolce e salata, mentre altri 32 saranno di terra. Inevitabilmente si aggiungono 21 dolci di fantasia con frutta, spezie, bacche, etc. «L'unione fa la forza - ha aggiunto lo chef Mauro Elli del ristorante Il Cantuccio (Co). Ho aderito all'associazione proprio perché se ognuno di noi mette a disposizione un pezzettino della sua competenza e della sua realtà, noi ristoratori possiamo offrire al pubblico un'opportunità nuova e al nostro comparto una chance per sperimentare nuove formule».

21 ristoranti di quattro province hanno aderito a Gourmantico

La presentazione, moderata dal presentatore Fabrizio Pirola e durante la quale è stata ricordata la figura del critico gastronomico Luigi Veronelli, ha previsto l'intervento di Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, che ha sottolineato come «nel nostro territorio il 92% delle persone che lavorano nel turismo sono nel comparto ristorazione. Questa nuova associazione avrà un ruolo determinante per valorizzare una cucina lontana dagli stereotipi. Dobbiamo difendere 25mila persone che lavorano in questo settore e che dobbiamo educare alla qualità. Il mio plauso va agli chef dell'associazione che si mettono a disposizione per il bene del territorio». Anche Carlo Loffreda, direttore di Coldiretti di Bergamo, ha sottolineato quanto «la qualità del cibo derivi dalla qualità dei prodotti agricoli del territorio e quanto la cucina d'autore, proposta dai 21 ristoranti, possa generare un incredibile volano per tutto il comparto agricolo. Oggi il consumatore è più attento e noi non dobbiamo perdere i piatti locali che raccontano i territori, la cultura, la tradizione, la bontà. A questo proposito continueremo le nostre battaglie per difendere l'originalità e la distintività dei prodotti».

Che cos'è Gourmantico e che cosa rappresenta?

Gourmantico (neologismo coniato per identificare l'amante gourmet) rappresenta insomma l'occasione migliore per fare un viaggio in Lombardia, dalla scoperta dei sapori del territorio Bergamasco, ai profumi del lago d'Iseo, passando per la Brianza, Como e la Val Chiavenna. Tra le mani che prepareranno i piatti in cucina, figurano anche noti chef stellati o insigniti in passato del prestigioso riconoscimento: Enrico Bartolini, Pierantonio Rocchetti, Giancarlo Morelli, Stefano Arrigoni, Umberto De Martino, Roberto Proto, Camillo Rota, Stefano Masanti, Cristian Fagone. Qualità, passione e convivialità sono le parole chiave che accompagnano questa nuova avventura. Se “InGruppo” aveva registrato migliaia e migliaia di prenotazioni, Gourmantico ha iniziato decisamente con il piede giusto: in soli 30 giorni il nuovo sito dedicato ha registrato 15mila visitatori singoli e circa 90mila visualizzazioni.

I 21 ristoranti coinvolti sono: