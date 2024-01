Chiara Ferragni, non c'è pace. La nuova accusa: «11 milioni di follower falsi»

Chiara Ferragni è in caduta libera. Dopo le polemiche legate al pandoro gate, che ha scoperchiato il vaso di Pandora degli influencer, ora arrivano delle nuove accuse. Questa volta a puntare il dito sulla moglie di Fedez è Inbeat.co, sito web che si occupa di verificare per conto delle aziende in cerca di content creator quanti follower degli influencer sono reali o falsi. E la ricerca che è stata effettuata sull'account della Ferragni ha messo in luce risultati sorprendenti: su un totale di 29 milioni di follower su Instagram, solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni (il 41%) risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi.

Undici milioni di account della Ferragni sarebbero falsi

Anche per quanto riguarda l'engagement, la famosa influencer sembra non trovarsi in una situazione migliore. Secondo i dati forniti da Inbeat.co, soltanto l'1,58% dei suoi follower, equivalente a mezzo milione di seguaci, interagisce effettivamente con il suo profilo attraverso commenti, like o condivisioni.

Chiara Ferragni, l'Ambrogino d'oro (al momento) non verrà revocato

In tutto questo marasma, l'unica buona notizia per la Ferragni arriva però dal Comune di Milano. Il riconoscimento dell'Ambrogino d'oro ai Ferragnez, infatti, non sarà revocato nonostante le controversie legate alle accuse di falsa beneficenza riguardanti i pandori Balocco e le uova di Pasqua. Il Consiglio comunale di Milano ha respinto, con 21 voti contrari, 8 favorevoli e due astenuti, la proposta presentata da Fratelli d'Italia di revocare la massima onorificenza cittadina conferita a Chiara Ferragni e Fedez nel 2020.

A dare parere negativo in aula al provvedimento, poi bocciato, è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. «Nessuno di noi sa quello che è successo veramente alla pizzaiola del Lodigiano ma dobbiamo abituarci tutti a far sì che la magistratura faccia il suo corso - ha dichiarato Sala. Chiara Ferragni, per quello che la conosciamo ha una solidità tale da poter reagire anche a qualcosa che le si scaraventa addosso, ma non lo sappiamo. Quindi credo che attendere che la magistratura faccia il suo corso in modo compiuto sia utile».