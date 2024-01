Ristorante Trippini, per i 60 anni di attività un 2024 ricco di iniziative

Sessant'anni. Sei decadi di tradizione gastronomica e cultura culinaria made in Umbria. Made, soprattutto, in Civitella del Lago, un piccolo borgo in provincia di Terni e affacciato sul lago di Corbara che dal 1964 incarna una storia fatta di accoglienza e famiglia. Il Ristorante Trippini spegne 60 candeline e lo fa alla grande, organizzando per tutto il corso del 2024 eventi ed iniziative che arricchiranno i prossimi 12 mesi all'insegna del gusto, della tradizione umbra e anche della sinergia con altri chef/amici che hanno incrociato lo chef Trippini e l’omonimo ristorante in questo lungo cammino che abbraccia più generazioni.

Lo chef Paolo Trippini - foto di Officina Visiva

Un omaggio del presente, un augurio per il futuro, ma anche un ricordo del passato per Paolo Trippini, che in questo 2024 alternerà serate dedicate agli esordi, chiamate “Da Peppe se Pappa” per omaggiare il fondatore (suo nonno) e il primo nome dell'ormai storico locale umbro.

Ristorante Trippini, le iniziative per i 60 anni. C'è anche Farinetti

Oggi è un'affermato ristorante che propone cucina umbra in chiave gourmet, ma in questi 60 anni di strada ne ha fatta il locale, passato da trattoria di paese, ieri, a indirizzo segnalato anche in guida Michelin, oggi, attraverso anche un passaggio che ha visto in scena la reinterpretazione di cucina internazionale (attuata dal papà di Paolo tra gli anni 80 e 90). Nei prossimi mesi, durante i pranzi a 4 mani, ogni chef interpreterà secondo la sua filosofia, uno dei piatti simbolo del ristorante, per arrivare poi ad avere a fine anno un menù completo firmato da tutti gli chef coinvolti e che farà rivivere il percorso della cucina durante questi 60 anni. Si comincia il 27 gennaio con un pranzo a 4 mani con lo chef Gianluca Formichella, che darà il via a questa kermesse celebrativa e si prosegue con altri prestigiosi interpreti: Senio Venturini del Ristorante l’Asinello, Daniele Lippi del Ristorante l’Aquolina e anche un evento speciale a settembre con Oscar Farinetti.

Il ristorante che si affaccia sul lago di Corbara - foto di Officina Visiva

Grande soddisfazione per lo chef che ha visto questi 60 anni di attività, di cui gli ultimi 26 segnati dalla presenza in guida Michelin, scanditi nel tempo da tanti riconoscimenti, che hanno contribuito in qualche modo a far conoscere il piccolo borgo di Civitella del Lago e i produttori locali, dei quali Paolo Trippini è sempre stato un portavoce a livello internazionale. Una carriera segnata da grandi maestri e cucine di altissimo livello come Enrico Bartolini e Arnolfo solo per citarne alcuni ed una grande passione per la salvaguardia della cultura enogastronomica territoriale, alla quale ha sempre dato una sua personalissima cifra.

Paolo Trippini: «Traguardo dedicato ai nonni e a papà»

«60 anni significa 3 generazioni - ci dice Paolo Trippini - per noi è ovviamente un orgoglio ma anche una responsabilità che portiamo avanti con Luca (il fratello, ndr) dal 2006, crescendo ogni giorno con errori e confronti, ma con i ricordi ben saldi dei racconti di nonna e la guida di papà che non ha mai smesso di credere in noi».

La sala del ristorante Trippini - foto di Officina Visiva

«A mio padre diciamo grazie perchè ci ha fatto 'volare' tenendoci però sempre con i piedi per terra, cercando sempre di dare ai nostri ospiti il gusto nei piatti e il calore nell'accoglienza. Questo traguardo e questo anno di festeggiamenti lo dedichiamo a loro, ai nonni e papà che hanno creato tutto questo ma anche un po’ a noi che combattiamo ogni giorno». E allora, anche da parte nostra, tanti auguri al Ristorante Trippini!