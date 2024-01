Gestione del personale: Metro Italia è azienda “Top Employer”

Per l’undicesimo anno consecutivo, Metro Italia, azienda specializzata nel commercio all’ingrosso per il settore Horeca che conta circa 4mila dipendenti in Italia, ha ottenuto la prestigiosa certificazione Top Employer, riconoscimento che celebra le aziende che si distinguono nella gestione delle persone. Questo risultato riflette l’impegno di Metro Italia nel promuovere il benessere dei propri collaboratori, frutto di un percorso iniziato ormai diversi anni fa.

Metro Italia è Top Employer per l’undicesimo anno consecutivo

Da Metro Italia massima attenzione alle persone

«Ottenere la certificazione Top Employer per l’undicesimo anno consecutivo è un risultato straordinario che conferma il ruolo centrale che, come Metro Italia, attribuiamo alle persone – commenta - Vanessa Catania, direttrice people & culture di Metro Italia - La certificazione riconosce il nostro impegno costante per garantire un ambiente di lavoro positivo e sereno. Siamo orgogliosi di essere un datore di lavoro Top Employer e continueremo a implementare iniziative che arricchiscano l’esperienza dei nostri collaboratori, perché crediamo che il nostro successo sia il risultato diretto del loro successo».

Nel 2023 tanti i giovani assunti in Metro

Il 2023 è stato segnato da un importante innesto di giovani in azienda: Metro Italia ha assunto oltre 100 colleghi under35. Inoltre, ha accompagnato alla pensione oltre 250 persone.

La novità di Metro per i suoi dipendenti

Continuo è stato l'investimento in formazione. La Learning Academy di Metro ha coinvolto più di 2.500 persone in oltre 45mila ore di formazione per migliorare costantemente il servizio ai clienti.

Numerosi sono stati anche i passi avanti compiuti per introdurre iniziative volte a migliorare ulteriormente il benessere delle persone. A marzo l’azienda ha sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo Aziendale (Cia) per offrire una maggiore tutela e migliori condizioni lavorative rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl).

Dall’estate, inoltre, le persone di Metro in Italia godono di un portale welfare per usufruire di sconti e convenzioni. Inoltre, è stato messo a disposizione un credito da utilizzare in viaggi, finanza, motori, abbigliamento e molto altro.