In Italia sempre più imprese agricole condotte da cittadini stranieri

Nel nostro Paese ci sono sempre più imprese agricole condotte da cittadini stranieri. Sono infatti 20.175 le aziende a titolarità “extralocale” che operano nel mondo rurale e distribuite in maniera abbastanza omogenea sul territorio nazionale.

Le comunità più rappresentata è quella rumena (78.214 persone), seguita dagli indiani (39mila), marocchini (38.O51), albanesi (35mila), e in misura molto minore senegalesi, pakistani, tunisini, nigeriani, macedoni, bulgari e polacchi. Lavoratori per lo più stagionali che raggiungono i picchi di presenze nei mesi estivi e autunnali in concomitanza con le stagioni dei raccolti.

Negli ultimi cinque anni, secondo un rilevamento della Coldiretti sui dati di Unioncamere aggiornati al giugno 2023, è stata registra una crescita del 28% delle imprese straniere. E per una più approfondita conoscenza delle tecniche e delle coltivazioni, hanno preso avvio i primi corsi di formazione per operatori africani con l'obiettivo di promuovere i mercati contadini, valorizzare l'attività agricola e combattere l'insicurezza alimentare.

Obiettivo: una rete farmers marktes del Mediterraneo

Il tutto rientra nell'ambito del cosiddetto “piano Mattei”, nel contesto di progetti di cooperazione internazionale. L'obiettivo è quello di promuovere la realizzazione di una prima rete di farmers marktes nell'area del Mediterraneo che coinvolge come principali Paesi l’Egitto, il Kenya, la Tunisia, il Libano e l'Albania. Rispolverando un antico proverbio: “Date a un uomo un pesce e mangerà un giorno. Insegnateli a pescare e mangerà tutta la vita”.