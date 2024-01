A Fausto Arrighi il Premio Tarlati dell'Associazione cuochi di Arezzo

La cerimonia di consegna del Premio Tarlati 2024 a Fausto Arrighi, ex direttore della prestigiosa Guida Michelin Italia, è fissata per il 29 gennaio alle ore 20 al Ristorante Doccia di Località Rondine di Arezzo.

Fausto Arrighi, ex direttore della prestigiosa Guida Michelin Italia

Che cos'è il Premio Tarlati?

Il Premio Tarlati (assegnato nel 2016 al direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini), istituito nel 1991 dall'Associazione Cuochi di Arezzo, affonda le sue radici nella tradizione locale ispirandosi all’omonimo vescovo aretino vissuto alla fine del 1300, che ha lasciato in eredità ai cuochi aretini numerose ricette, fra cui la famosa “Zuppa di pollo del Tarlati”, ricetta oggi contesa tra aretini e francesi perché sembra abbia dato origine alla più famosa “Zuppa di pollo francese”.

Chi è Fausto Arrighi, vincitore del Premio Tarlati 2024?

Nato a Martignana di Po (Cr), Fausto Arrighi vive attualmente a Cremona. Terminati gli studi e dopo alcune esperienze nel settore alberghiero in diversi paesi europei, approda alla Guida Michelin nel ruolo di ispettore superando una selezione molto severa. Qui passa quasi tutta la sua vita lavorativa, 36 anni dei quali 28 da ispettore e 8 da direttore responsabile della Guida Michelin Italia, provando in questi lunghi anni più di 9mila ristoranti in Italia e non solo. La pensione non frena la sua voglia di fare, partecipa a congressi di settore in Italia e all’estero, scrive su riviste gastronomiche e continua la sua attività come consulente di ristoranti in tutta Europa.