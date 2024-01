Dal check-in alle luci in hotel: ecco l'app che gestisce molti servizi

Sostenibilità, digitale, storicità. Sono questi i tre pilastri su cui si regge la value proposition dell'hotel The Foscarini a Mogliano Veneto, nella Marca trevigiana. E se è facilmente intuibile il valore storico della struttura alberghiera - ricavata da una villa veneta edificata per la villeggiatura e gli affari di una delle famiglie più importanti del patriziato veneziano - è nell'integrazione tra digitalizzazione e sostenibilità che vince l'innovazione. Nello specifico l'hotel veneto ha lanciato una app dedicata al cliente che consente una gestione autonoma di moltissime delle attività solitamente legate alla presenza di operatori umani. «L'applicazione va ad esplodere un modello che ribalta nell'autonomia dell'ospite molte azioni rispetto alle quali rimane solitamente passivo - chiarisce Jacopo Gubert, referente per innovation e strategie - dunque è un tassello di un approccio complessivamente orientato verso l'automazione».

App The Foscarini: cosa può fare il cliente?

Cosa significa questo nel concreto? Che il cliente può avere in mano - ovvero nel proprio telefono - la gestione completa del check in, l'apertura dei cancelli e la regolazione della temperatura in camera, la gestione dei canali tv, ma pure delle luci grazie all'integrazione dell'app con l'infrastruttura domotica dell'hotel. Dunque niente più stanze troppo calde e nemmeno chiavi perdute o sottratte involontariamente agli hotel, perché anche la porta della stanza si apre dal telefono. «Ogni cliente può gestire tutte le informazioni e i meccanismi necessari in relazione al suo profilo specifico - aggiunge Gubert - a seconda che la permanenza nella nostra struttura sia business o leisure. Di fatto si trova in mano un ambassador virtuale che presenta tutti i servizi dell'hotel».

Jacopo Gubert, referente per innovation e strategie di The Foscarini

Tutto questo in un hotel a 4 stelle che vanta una presenza si ospiti stranieri vicina al 60%, i quali naturalmente si trovano direttamente nello smartphone una proposta personalizzata in lingua. «È cambiato il paradigma e oggi gli ospiti vogliono essere indipendenti e al The Foscarini trovano una struttura storica reinterpretata in chiave totalmente tecnologica» chiosa Gubert. Tutti soddisfatti dunque? «Il gradimento è in crescita costante - spiega il manager - e il nostro messaggio è sempre più chiaro. Il traghettamento verso una completa automazione dei processi è durato un anno e stiamo già progettando una seconda release, che avverrà tra qualche mese».

App The Foscarini: sostenibilità, dati e risorse umane

Sono due i vantaggi principali che questa digitalizzazione spinta porta in dote a The Foscarini. Innanzitutto un avanzamento in campo di sostenibilità, perché si riduce la carta, lo spreco energetico nelle stanze, gli eccessi nel servizio. C'è poi il fronte personale. In un momento in cui trovare risorse umane motivate e disposte a rimanere operative nel comparto hospitality è difficilissimo, l'automazione aiuta a facilitare l vita per gli addetti che ci sono, oltre a velocizzare il tutto.

L'hotel The Foscarini a Mogliano Veneto

Infine - last but not least - c'è una mole incredibile di dati che derivano dalle interazioni dei clienti che permettono di studiare i flussi e migliorare il servizio. «E con il supporto dell'intelligenza artificiale utilizziamo i dati per costruire il previsionale sulla stagione successiva. Un vantaggio clamoroso in un mercato che cambia rapidamente» chiarisce Gubert. E la soddisfazione dei clienti sembra premiare The Foscarini.