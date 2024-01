Roma tra le città più cercate al mondo su Booking per le vacanze invernali

Aveva già iniziato molto bene il 2023, Roma, e anche in questo 2024 la Capitale italiana mantiene il suo status a livello internazionale. Se appena 12 mesi fa la Città Eterna risultava la meta ideale per i gastroturisti secondo Tripadvisor, questo nuovo anno si apre con la segnalazione tra le città più cercate al mondo dai turisti per le proprie vacanze invernali (il periodo interessato è quello tra dicembre e febbraio).

Roma, tra le città più cercate al mondo per le vacanze invernali

A svelarlo sono i dati raccolti da Booking: la piattaforma di viaggi inserisce Roma nella top 5 delle destinazioni più cercate a livello globale, posizionandosi come l'unica città italiana nella top 10. Rimanendo tra le ricerche effettuate entro i confini nazionali, invece, la Capitale risulta la destinazione più cercata dagli italiani per le vacanze del periodo freddo.

Il podio delle mete più desiderate dagli italiani in questo particolare periodo dell'anno è completato da Napoli (in seconda posizione), poi a seguire troviamo Milano e Firenze. Se ampliamo l'orizzonte ai viaggiatori stranieri in cerca di alloggio in Italia durante il periodo dicembre-febbraio, emerge come la richiesta provenga principalmente dalla Germania, Spagna e Francia, indicando un costante interesse internazionale per le bellezze del nostro Paese durante la stagione invernale. Trentino Alto Adige, Lombardia e Lazio risultano invece le Regioni più cliccate sia dai turisti italiani sia da quelli stranieri in cerca di una meta per le loro vacanze. I dati si basano su un report di Booking.com che ha preso in esame sessioni di ricerca avvenute tra 01-11-2023 e 30-11-2023, con date di check-in tra 01-12-2023 e 29-02-2023.

Di seguito la classifica completa delle città più cercate dagli italiani a livello globale per i loro viaggi invernali:

Roma Napoli Milano Firenze Parigi Londra Torino Vienna Barcellona Bologna

Top 10 città più cercate a livello globale

Quali sono invece le destinazioni più cercate su Booking a livello globale? Detto di come Roma si piazzi in top 5, in posizione numero 4, a guidare la classifica in questo caso è Londra, seguita da Parigi e Tokyo: