Ecco cosa mangiare per un Capodanno cinese secondo tradizione

Il 2024 è l'Anno del Drago, e in particolare del Drago di Legno, una creatura mitologica da sempre sinonimo di forza, intelligenza e prosperità, l'unico animale immaginario tra i 12 dello zodiaco, che gode di una reputazione molto elevata nella cultura cinese e rappresenta l'auspicabilità e il potere imperiale sin dai tempi antichi. Sono 16 giorni di festeggiamenti che cominciano con la vigilia del Capodanno cinese (9 febbraio) e termina con la Festa delle Lanterne (25 febbraio).

Tradizionalmente, si dovrebbero servire 12 portate per festeggiare il Capodanno cinese

Le origini antiche del Capodanno cinese

Il Capodanno cinese ha origini antiche, nata come buon auspicio per il raccolto del nuovo anno, infatti, è conosciuta come Festa della Primavera. Un periodo importante nella vita del popolo cinese, un ruolo decisivo è dato anche dalle pietanze che diventano un tratto distintivo di questo momento di unione.

Cosa si mangia per il Capodanno cinese

Tradizionalmente, si dovrebbero servire 12 portate per simboleggiare i 12 mesi dell’anno e i 12 animali che caratterizzano l’oroscopo, ma si tratta di un’usanza legata al passato. I piatti sono cucinati per regalare una serie di benedizioni per il nuovo anno. I nomi e l'aspetto delle pietanze sono spesso collegati a segni di prosperità, felicità e fortuna ed ogni regione ha le sue tradizioni ma molti sono i tratti comuni a tutto il Paese. I piatti tipici che non possono assolutamente mancare sulle tavole del popolo cinese, perchè considerati fortunati per il loro significato simbolico sono: il pesce, i ravioli cinesi, le tagliatelle lunghe di riso, gli involtini primavera e il tortino a base di riso.

Come preparare il pesce per il Capodanno cinese

Il pesce si ricollega nella sua pronuncia al carattere cinese che significa “risparmiare” e che risulta essere un’azione svolta alla fine di ogni anno con l’obiettivo di incrementare il proprio denaro per l’anno successivo. Simbolo di prosperità, ma attenzione per ogni pesce un tipo di fortuna, perchè il pesce viene scelto in base al nome, una questione di suoni ed omofoni, importante anche la posizione del pesce nel piatto di portata.

Capodanno cinese: ravioli, simbolo di ricchezza

I ravioli, simbolo di ricchezza, in occasione del Capodanno, la forma è più ovale e allungata (devono ricordare quella di un lingotto d’oro) e vengono disposti in file, perché la forma del cerchio sottintende un circolo senza fine in cui le stesse situazioni si ripetono all’infinito. Secondo la tradizione durante il Capodanno non si mangiano i ravioli ripieni di crauti o altre verdure considerate "povere".

Capodanno cinese, tra involtini primavera e tagliatelle di riso

Per una condizione di ricchezza futura, gli involtini primavera che per il loro colorito dorato riportano alla mente l’augurio di ricevere quanto più denaro possibile nell’anno appena iniziato. Le tagliatelle lunghe di riso si ricollegano alla longevità, infatti queste devono essere rigorosamente servite integre come simbolo di una vita lunga e prosperosa.

Ogni pietanza nel Capodanno cinese ha una sua simbologia

Gli agrumi e il vino per il Capodanno cinese

Oltre al tortino di riso, certi frutti come gli agrumi selezionati in base al colore dorato ed alla forma rotonda assumono una certa importanza. Inoltre, non può mancare il vino a tavola perchè bere il vino durante la cena di Capodanno, protegge dalla sfortuna. Ganbei, quindi! Non dimenticare il rosso, colore portafortuna che entra a fare parte sia delle decorazioni per le feste che dell’abbigliamento.