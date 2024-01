Un hotel di Mascognaz ‘posta’ la visita della Ferragni ma riceve solo insulti

Chiara Ferragni prova a tornare in scena dopo le pesanti accuse di truffa aggravata per le uova di Pasqua e i pandori Balocco, ma lo fa senza successo. L'influencer, infatti, negli scorsi giorni ha soggiornato nell'hotel 4 stelle lusso "Hotellerie De Mascognaz" in provincia di Aosta e ha postato su Instagram una foto durante il suo pernottamento. Per sponsorizzare la visita della Ferragni (quasi 30 milioni di follower, di cui però 11 sarebbero falsi), i proprietari dell'albergo hanno voluto repostare (condividere per i meno moderni) la sua foto sull'account dell'albergo. Una mossa che non si è rivelata vincente, perché migliaia di persone hanno inondato di insulti lo stesso hotel e l'influencer. Tant'è che è stato necessario cancellare il post.

Chiara Ferragni all'Hotellerie De Mascognaz in provincia di Aosta

Ecco perché, in questo momento, Chiara Ferragni è "radioattiva" sui social

Un episodio che non è sfuggito agli esperti del web, come Karim De Martino, senior vice president di Open Influence, che sul suo profilo Linkedin ha pubblicato un commento sulla vicenda allegando i vari screenshot degli insulti a Chiara Ferragni e all'hotel: «Chiara Ferragni ha fatto un test. Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post. Come siamo arrivati a tanto? Possibile che in poche settimane quello che era il sogno per ogni brand, ovvero essere menzionato da Chiara Ferragni, ora sia diventato un boomerang che porta solo odio e una pioggia di insulti?» si interroga Karim.

«Qui negli Stati Uniti - conclude De Martino - direbbero che Chiara Ferragni è "radioattiva" in questo momento, termine che viene usato quando una persona o un argomento provocano una immediata reazione di odio e commenti negativi sui social». Insomma, se quello della Ferragni è stato un vero e proprio test, la risposta del pubblico è stata palese...