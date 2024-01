Torna “Maestri di Cantina”: dove seguire il format tv a tema vino

Due professioniste che sono due vulcani in piena attività. E portano pure lo stesso nome: Alessandra. Sono le autrici di un programma che è andato a gonfie vele su Mediaset Infinity. Maestri di Cantina, di cui Alessandra Cardone è anche la regista e Alessandra Fedi la conduttrice, è un format tv che mette in primo piano il mondo del vino, cantine, territori e produttori, i Maestri, appunto. Dal 6 al 20 novembre il primo ciclo di puntate.

Maestri di Cantina: in febbraio si gira il secondo ciclo di puntate

Maestri di Cantina, prime puntate da un milione di spettatori

Dal mese di febbraio, ciak si gira lungo i vigneti d'Italia per i nuovi episodi. Quando andranno in onda? Ancora bocche cucite. Come ouverture per la prossima vendemmia potrebbe essere un'idea, ipotizziamo noi. Grande fermento, quindi, nell'aria, tenuto conto anche dei numeri dei primi ‘reportage'. «Il bilancio dopo quattro settimane è stato di oltre un milione di telespettatori», racconta Alessandra Fedi.

Alessandra Fedi

Numeri pesanti. Un po' come il profilo delle Alessandre. La regista Cardone, laurea in Filosofia, copywriter, ha lavorato in importanti agenzie di pubblicità prima di farsi strada, studiando sceneggiatura, nel mondo dei cortometraggi. “La Madeleine e lo Straniero”, acquistato da Rai Cinema, è stato vincitore di Cortinametraggio 2018 e premiato da molti festival nazionali e internazionali. Alessandra Fedi, laurea in Scienze Politiche, è Wine educator certificata Wset, si è diplomata a Londra in Wine and spirits education trust e ha conseguito ad Alma il master in Marketing e comunicazione del vino. Sommelier e degustatrice Ais, ha fondato la Boutique Wine Academy con cui organizza anche eventi. E abbiamo messo in evidenza solo alcuni tratti dei profili di queste due milanesi che hanno grinta, garbo e idee ben chiare. La determinazione in chiave femminile ha una marcia in più. I risultati del primo ciclo di Maestri di Cantina ne sono una conferma.

Alessandra Cardone

«Ci hanno presentato nel corso di un'asta di vini - spiega Alessandra Fedi - Ero la battitrice per un evento di beneficenza voluto dalle Donne del Vino, associazione di cui faccio parte da diversi anni, che in quell'occasione era parte attiva contro i femminicidi. Il ricavato è stato devoluto a un'associazione che aiuta le donne vittime di violenza e a un gruppo di recupero per uomini violenti». Si parlava di determinazione non a caso.

Maestri di Cantina, un viaggio culturale nei territori

Una coppia che con Maestri di Cantina sta presentando l'Italia enologica a un pubblico molto vasto di potenziali turisti di prossimità, nazionali e stranieri. «Sì - sottolinea Alessandra Fedi - nel raccontare vini, vigne e produttori promuoviamo il nostro Paese e il turismo nelle sue diverse declinazioni, a tutto tondo: cultura, storia, arte, territori, che poi sono itinerari, natura, musei, dimore storiche, ristoranti, alberghi. In questo i produttori-Maestri si sono rivelati dei preziosi collaboratori. Si sono messi in gioco e la loro presenza, elegante ed equilibrata, si è rivelata un vero valore aggiunto».

Presa diretta tra i filari

Maestri di Cantina, alla scoperta di una filiera preziosa

Il turismo enologico ed enogastronomico nel suo complesso è ormai una consolidata leva di marketing per tutto il comparto. Si organizzano viaggi in loro funzione, nucleo di una virtuosa forza centrifuga. «Il vino e il suo turismo - puntualizza Fedi - sono appetibili tutto l'anno lungo le stagioni. Le cantine sono pronte e organizzate per accogliere al meglio i visitatori e per offrire una profonda esperienza sul territorio. Da parte nostra, siamo orgogliose di trasmettere cultura e di poter raccontare una filiera preziosa, articolata e ricca di storie e di storia».