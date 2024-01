Manca personale negli alberghi: in Veneto un'academy per formare gli stranieri?

Cercasi disperatamente personale per gli alberghi e i ristoranti italiani. Siamo sempre lì. E sempre alla ricerca di una soluzione. Un'idea arriva dal Veneto dove la Federalberghi propone la nascita di academy dove formare gli stranieri. Il nodo, infatti, è uno, non solo in Veneto, ma in tutta Italia: il drastico calo demografico sta incidendo, naturalmente, sulle iscrizioni agli istituti alberghieri e nelle scuole professionali, generando seri problemi ad alberghi e ristoranti alla costante ricerca di cuochi, camerieri e professionisti prepararti. Ma al comparto servono i giovani ai quali bisogna mostrare l'appetibilità di lavorare nel turismo e nella ristorazione.

L'idea dal Veneto di un academy per attirare gli stranieri a lavorare nel turismo in Italia

Carenza del personale: academy per formare gli stranieri

Ma se i giovani in Italia sono pochi? Si guarda a quelli stranieri. Per Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, i giovani stranieri rappresentano, infatti, «persone che dovranno essere formate in modo significativo attraverso delle academy, con le associazioni di categoria che dovranno fare la loro parte».

E sebbene, rincara Schiavon «forse avremmo dovuto cambiare già prima il nostro modo di impostare il lavoro, dopo i primi segnali», non tutto è perduto se si trovano suluzioni, ora, per invertire la rotta. In Veneto, dove, i numeri del turismo nel 2023 sono stati da record, ma anche in tutta Italia.