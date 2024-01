Tremosine del Garda punta a delle vere vacanze per tutti: ecco perché

Sono tutt'altro che invisibili, ma spesso preferiamo far finta di niente o, peggio, giriamo la testa dall'altra parte. I disabili sono parte della nostra società a pieno titolo, ma in alcuni momenti, come nel periodo vacanziero e festivo, diventano quasi “un peso”. In Regione Lombardia, grazie all'insistenza e alla caparbietà di Francesca Frigerio, presidente della Pro Loco di Tremosine del Garda (Bs), è stato presentato il progetto per rendere i territori a forte vocazione turistica accessibili a tutti con l'avvio di una raccolta fondi per l'acquisto di ausili sportivi per i disabili. Servono 15mila euro, una cifra non esorbitante.

Il progetto TremosinesulGarda4All per vacanze accessibili

Turismo e inclusività : l'obiettivo di Tremosine del Garda

«L'obiettivo - dice Francesca Frigerio - con il progetto “TremosinesulGarda4All”, è rendere sempre più fattibili alle persone con disabilità le escursioni in montagna, i percorsi panoramici e la balneazione con apposite attrezzature. I fondi raccolti serviranno per acquistare mezzi speciali: bici da paraciclismo (handbike) e carrozzine da trekking (joliet) o da bagni. Il tutto sarà messo a disposizione dei cittadini e dei turisti con difficoltà di movimento che ne vogliono fare uso».

Insomma, un modo concreto per ricordarsi dei meno fortunati. «Un esempio vero di inclusione - ha rimarcato l'assessore Regionale al Turismo Barbara Mazzali - per offrire a tutti, siano essi vacanzieri esteri o nostri connazionali, a maggior ragione coloro che sono più fragili, la possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio. Una iniziativa che prendiamo a cuore perché significa consentire a chi è portatore di disabilità di fare un'escursione in montagna, un giro in bicicletta, una nuotata, attività che diventano fonte di stupore e gioia in uno dei territori più belli del nostro Paese. La Lombardia punta così a diventare leader nell'accoglienza, a tutto campo».