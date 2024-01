Morto il giornalista ed editore Gaetano Manti (Il mio vino)

Addio a Gaetano Manti, editore e giornalista morto improvvisamente, venerdì 5 gennaio. A diffondere la notizia sono stati il figlio Vittorio e la sorella Marialuisa. Originario di Napoli, Gaetano Manti viveva a Castelnuovo di Farfa, in provincia di Rieti. Tra i prodotti editoriali, la rivista a tema enologico “Il mio vino”, chiusa nel 2013 insieme al gruppo editoriale Il Mio Castello Spa, con sede a Milano, responsabile delle edizioni de “Il Mio Vino”, “Il Mio Cavallo”, “Cavalli e Cavalieri” e “Volo Sportivo”. Le riviste riguardanti il mondo equestre sono state poi cedute ad altri editori.

Gaetano Manti, giornalista ed editore, è scomparso il 5 gennaio (foto Ucif/@glaucoricci)

All’epoca sorprese soprattutto la chiusura de “Il Mio Vino”, considerati gli investimenti fatti Gaetano Manti per la promozione del vino italiano sul mercato cinese, attraverso una serie di iniziative, prima fra tutte l’edizione in lingua cinese della rivista. Un piano di comunicazione efficace e di qualità, capace di raggiungere gli attori chiave del mercato. Un progetto articolato, che prevedeva inoltre un “Italian wine desk”, che mirava a facilitare i contatti con tutti gli operatori del mercato cinese.

E ancora: “Good Italian Wines”, la grande fiera del vino italiano in Cina collocata all’interno di “InterWine”, la più prestigiosa fiera del vino di Canton; il Vib club (Very important buyers club), che riuniva tutti i più importanti buyer cinesi del vino; infine, l’Istituto delle Scienze del vino, per formare ottimi sommelier direttamente in Cina. I funerali di Gaetano Manti si terranno domani, lunedì 8 gennaio 2024, alle 9.30 nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Piazza Euclide a Roma.

Epico è stato anche il confronto duro e con molte contestazioni con Bibenda (Franco Maria Ricci) sulle modalità e l'etica dell'informazioone giornalistica nel mondo del vino. Un tema che in verità è ancora oggi d'attualità, ma con forse meno cadute di stile di quel tempo.