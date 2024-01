Rimandata l'apertura di Sorbillo a Bergamo: nuova data in primavera

Ha fatto discutere, molto e forse anche un po' oltremisura, la recente trovata tutta "made in Sorbillo". Della pizza con l'ananas si è parlato, tanto, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, con schiere di puristi della tradizione che non hanno risparmiato critiche all'imprenditore napoletano. Imprenditore che, in questo 2024, ha in programma di allargare il suo impero aprendo in nuove città. Tra le quali Bergamo, anche se con qualche mese di ritardo.

Il pizzaiolo e imprenditore Gino Sorbillo

I pizza lovers del capoluogo lombardo però dovranno attendere ancora alcune settimane prima di assaggiare, tra le altre chissà, anche la pizza con l'ananas. Se infatti l'inaugurazione del nuovo negozio era previsto per lo scorso autunno, l'inaugurazione è slittata alla prossima primavera. Il mese designato dovrebbe essere quello di maggio.

Non solo Bergamo (in ritardo), le aperture di Sorbillo nel 2024

Ad annunciare il posticipo dell'apertura a Bergamo è stato lo stesso pizzaiolo attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Confermato però l'indirizzo: il nuovo Sorbillo sorgerà in via Borfuro 14, a meno di un chilometro di distanza dalla stazione ferroviaria. Questa nuova apertura sarà una delle sette inaugurazioni previste per i primi mesi del 2024, includendo Napoli, Bologna, Padova, Milano e due nuovi punti a Roma.