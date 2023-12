Gino Sorbillo rompe il tabù e porta la pizza con l'ananas a Napoli: «È buona»

È successo per davvero. Un pizzaiolo napoletano, Gino Sorbillo, uno dei maestri dell'arte bianca campana e quindi mondiale, ha rotto ufficialmente il tabù e ha portato la pizza con l'ananas a Napoli. In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Sorbillo ha mostrato il piatto che da oggi in poi sarà servito nei suoi ristoranti. Per incoraggiare la città a vincere il pregiudizio nei confronti della pizza dall'audace accostamento, ne ha assaggiata lui stesso una fetta a favor di camera. Faccia stranita dopo il primo morso, ma poi ha garantito al pubblico: «È buona».

Gino Sorbillo, non solo la pizza con l'ananas: anche quella con il granchio blu e quella dedicata a Barbie

Il celebre pizzaiolo ha poi invitato alla clemenza tutti i napoletani: «Ragazzi non vi scatenate: sono legato alla tradizione ma volevo provarla».

Sorbillo non è la prima volta che si sbizzarisce in pizzeria. Più volte, infatti, l'imprenditore napoletano ha dimostrato la sua inventiva davanti al forno: di recente, ha fatto parlare di sé utilizzando il granchio blu come condimento per le sue creazioni, e successivamente, in occasione dell'uscita del film di Barbie con Margot Robbie, ha stupito tutti sfornando una pizza rosa dedicata alla famosa bambola della Mattel.