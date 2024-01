Chiude lo stellato Spazio 7. Silenzio della proprietà, l'annuncio lo dà lo chef

Chiude a Torino il ristorante stellato Spazio 7. A darne l'annuncio, in maniera un po' inconsueta, non è però la proprietà bensì direttamente lo chef del locale. Antonio Romano, infatti, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha informato i suoi follower come il ristorante non riaprirà più le sue porte dopo l'ultimo servizio dello scorso 25 dicembre. Manca la comunicazione da parte della proprietà «... sempre brava a fare lunghi silenzi, senza esporsi mai. Ma nella lettera di licenziamento prevenuta allo staff si parla di chiusura a tempo indeterminato», come ci spiega un rammaricato Antonio Romano.

Antonio Romano, chef 'uscente' di Spazio 7

Spazio 7 chiude: a darne l'annuncio è lo chef Antonio Romano

«Il 25 dicembre - ha scritto lo chef classe 1993 - la cucina di Spazio7 ha acceso i fornelli per l’ultimo pranzo, quello di Natale, chiudendo così definitivamente le porte (almeno secondo le mie informazioni). Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno fatto parte di questo straordinario progetto, in particolare ai fantastici ragazzi di sala e di cucina. Abbiamo costruito relazioni umane che vanno ben oltre il contesto lavorativo, e sono grato per il tempo trascorso insieme».

«Purtroppo, il ristorante Spazio7 non è mai decollato come avrei desiderato. Nonostante la consapevolezza di operare in una città “complicata” sotto molti aspetti, ho sempre dato il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Rimane l’amarezza di essere stato l’unico a credere pienamente in questo progetto e di averci provato fino in fondo. Non so cosa riserverà il futuro e dove mi porterà, ma sono certo che dedicherò del tempo a godermi la mia meritata “disoccu_pensione” (ho deciso di chiamarla così, consapevole che non percepirò mai una pensione in futuro)».

La sala di Spazio 7

Qualche indizio, perlomeno circa la separazione tra lo chef di origine romane e il ristorante, era emerso a metà dicembre, quando Antonio Romano su Linkedin aveva annunciato come fosse alla ricerca di una nuova esperienza. A distanza di meno di un mese prende forma la situazione generale, con la chiusura (ancora solo ufficiosa) del locale torinese. Lo chef, interpellato direttamente da noi, conferma ancora la sua posizione "vacante" e disponibilità a lavorare in un progetto che possa adeguatamente stimolarlo.

Lo Spazio 7 chiude, ma le prenotazioni ancora aperte

Spazio 7 chiude, ma le prenotazioni risultano ancora aperte. «Dalla proprietà del locale non si è fatto sentire nessuno, addirittura sono rimaste aperte le prenotazioni quindi immagino che la gente vada lì convinta di aver prenotato, quindi mi sono sentito in obbligo di lanciare questa notizia anche se in maniera veloce tramite la mia condivisione social». L'ultimo post pubblicato sui social da parte della pagina del locale, invece, è un messaggio di auguri per il nuovo anno postato la mattina del 1 gennaio.