Riso, il Carnaroli compie 80 anni: le celebrazioni di Coldiretti Pavia

Promuovere e valorizzare il riso Carnaroli originario, distinguendolo dalle varietà simili e rafforzandone l’identità sul mercato attraverso tantissime proposte, dalle lezioni nelle scuole fino alle iniziative di solidarietà. Sono ambiziosi gli obiettivi del progetto ideato da Coldiretti Pavia per celebrare l’80° compleanno del Carnaroli che si terrà nel 2025.

La presidente di Coldiretti Pavia Silvia Garavaglia con il "Super Chicco"

La varietà Carnaroli vide la luce nel 1945 grazie alle cure di Angelo De Vecchi (agronomo e risicoltore originario dell’abitato di Vialone, in provincia di Pavia, oggi sotto il Comune di Sant’Alessio con Vialone) e da un incrocio fra altre due varietà di riso (il Vialone nero e il Lencino). Da allora si e` diffuso rapidamente grazie alla sua qualità eccellente, venendo presto definito “il Re dei risi e dei risotti” per la sua capacità di mantenere la cottura.

Gli 80 anni del Riso Carnaroli: le celebrazioni di Coldiretti Pavia nel 2025

«Ancora oggi il Carnaroli classico viene utilizzato per piatti pregiati che ne esaltano le sue caratteristiche uniche - spiega Silvia Garavaglia, Presidente di Coldiretti Pavia - Alla semente originale, però, negli anni si sono affiancati dei similari: questi hanno certamente risolto delle difficoltà di coltivazione, ma non sempre sono riusciti a garantire quel chicco unico che caratterizza il riso Carnaroli originario». Per questo Coldiretti Pavia ha deciso di dedicare tutto il 2025 al riso Carnaroli, organizzando tutta una serie di iniziative.

Le Mondine con la presidente Silvia Garavaglia

Il primo appuntamento - spiega Coldiretti Pavia - si è tenuto nel corso dell’Autunno Pavese: sabato 5 ottobre il giornalista Attilio Barbieri ha tenuto una masterclass insieme ai produttori di Carnaroli classico per imparare a riconoscere il riso originario. «Nel corso dell’anno porteremo il Carnaroli nelle scuole e negli istituti alberghieri di Pavia e provincia, per far capire ai più giovani e ai futuri cuochi le qualità uniche di questo riso - anticipa Silvia Garavaglia - Per tutto il 2025 organizzeremo show-cooking al Mercato Coperto di Campagna Amica in viale Golgi, e poi ancora conferenze, convegni, concorsi culinari e attività ludiche per coinvolgere il pubblico. Il nostro obiettivo - spiega ancora il Presidente di Coldiretti Pavia - è dimostrare come la valorizzazione di un prodotto agroalimentare d’eccellenza possa avere ricadute positive sull'intero territorio, contribuendo allo sviluppo economico e sociale oltre che al giusto riconoscimento agli agricoltori che si impegnano ogni giorno per coltivare questo riso d’eccellenza e unico al mondo».

Gli 80 anni del Riso Carnaroli: storia di solidarietà e tradizione

Un aspetto importante del Progetto “Gli 80 anni del riso Carnaroli” riguarderà anche la solidarietà. «Agli studenti delle scuole pavesi che quest’anno parteciperanno al progetto scolastico EduCA - Educazione alla Campagna Amica chiederemo di inventare delle storie con protagonista Super Chicco, il super eroe del riso - spiega ancora Silvia Garavaglia - Queste storie saranno poi raccolte in un volume che sarà messo in vendita, e il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici del Quarto Piano-Soleterre Onlus - sottolinea il Presidente di Coldiretti Pavia - un gruppo di volontari che organizzano laboratori e attività ludico-ricreative per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia».

I presenti alla presentazione del progetto ideato da Coldiretti Pavia per celebrare l’80° compleanno del Carnaroli

Il progetto di Coldiretti Pavia “Gli 80 anni del riso Carnaroli” ha già ricevuto l’adesione di importanti istituzioni del territorio pavese. Durante la presentazione a San Martino Siccomario all’azienda agricola "Il Riso del paradiso"- Cascina Paradiso Vecchio c’erano anche, insieme al Presidente di Coldiretti Pavia Silvia Garavaglia, il Presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli; l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini; il Presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli; il grande chef e ambasciatore del riso nel mondo Sergio Barzetti; il docente dell’Università di Pavia Graziano Rossi; il Direttore Generale di ASST Pavia Andrea Fignani.