Fattore Comune rilancia il valore delle Dop e Igp per il turismo e l'economia

Un'occasione per conoscersi e conoscere. Questo è diventato negli anni Fattore Comune, l'evento organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio con la partecipazione dei Comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno, di Regione Liguria e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, giunto ormai alla sua settima edizione.

Da sinistra, Lucio Bernini, Marco Visca, Carlo Gandolfo e Tinto a Fattore Comune

Fattore Comune, tra Sori e Recco la settima edizione

Anche per l'edizione 2024 gli organizzatori hanno scelto di confermare il Teatro Comunale di Sori come casa del talk show durante il quale i rappresentanti delle diverse denominazioni presenti hanno raccontato la loro storia e i loro prodotti. Con la settima edizione sono salita a quota 38 i prodotti che hanno sfilato sul palco di Fattore Comune. Igp, Dop, Doc e Docg da tutta Italia. Quest'anno è toccato a:

Piemonte: Marrone della Valle di Susa Igp

Marrone della Valle di Susa Igp Lombardia: Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg- Silter Dop (Passo del Tonale / Ponte di legno)

Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg- Silter Dop (Passo del Tonale / Ponte di legno) Veneto: Sopressa Vicentina Dop

Sopressa Vicentina Dop Emilia Romagna: Aceto Balsamico di Modena Dop – Salumi Dop Piacentini

Aceto Balsamico di Modena Dop – Salumi Dop Piacentini Toscana: Panforte di Siena Igp - Pecorino delle Balze Volterrane Dop

Panforte di Siena Igp - Pecorino delle Balze Volterrane Dop Liguria: Vino Cinque Terre Docg - Focaccia di Recco col formaggio Igp; Basilico Genovese Dop/Enoteca pubblica della Liguria Dop Docg/Olio ex vergine di Oliva Dop Riviera Ligure.

Le voci dei protagonisti di Fattore Comune

A condurre l'evento, andato in scena venerdì pomeriggio a Sori, il responsabile del Consorzio della della Focaccia di Recco col formaggio Lucio Bernini e Tinto, conduttore radiofonico e televisivo in Rai. Sul palco, oltre ai rappresentanti delle diverse denominazioni, anche i sindaci di Recco e Sori, padroni di casa. «Dietro a ogni prodotto c'è ci sono lavoro, territorio, passione, storia e persone - ha sottolineato Marco Visca, primo cittadino di Sori - È la grande bellezza italiana. Per questo teniamo molto a Fattore Comune ed è per noi un orgoglio ospitarlo». Gli ha fatto eco Carlo Gandolfo, sindaco di Recco: «Questi prodotti sono un fattore attrattivo importante per i territori in cui si producono. Recco, in questo senso, è un esempio chiaro di come il turismo gastronomico sia un elemento sempre più importante. La politica ha il compito di aiutare a valorizzarlo».

Tanti gli spunti interessanti. L’occasione è stata anche quest'anno il presupposto di dialogo tra i produttori e le istituzioni preposte, per esaminare le problematiche inerenti le tutele, presentare i percorsi fatti, gli obiettivi colti e i piani futuri, analizzare gli sbocchi sul mercato, l’appeal sul fenomeno del turismo gastronomico e nuove idee per la miglior promozione delle denominazioni. «Sentire questi racconti permette di capire cosa c’è dietro a ogni denominazione - ha sottolineato nell'intervento conclusivo Maura Macchiavello, presidente del Consorzio della Focaccia di Recco al formaggio - Quanto sia complesso il lavoro e quanta passione e lavoro ci vogliano. Questo è un valore aggiunto che deve arrivare al consumatore finale. Ci sono storie, cultura e disciplinari molto severi. E un lavoro fondamentale di tutela sia a livello culturale sia a livello economico».

Un momento della serata al Ristorante Alfredo

Come da tradizione, al termine del talk show, in un ristorante del Consorzio recchelino, in questo caso il Ristorante Alfredo, sono stati allestiti i banchi d'assaggio di tutti i prodotti, in alcuni casi in purezza in altri con piatti preparati appositamente per l'occasione.