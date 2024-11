Le migliori steak house d'Italia per il 2025? I Due Cippi e La Braseria

Braciami Ancora, il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social, ha pubblicato la tanto attesa classifica delle migliori 50 steak house italiane per il 2025, premiando due ristoranti. A conquistare il titolo di migliori steak house d'Italia sono I Due Cippi di Saturnia (Grosseto) e La Braseria di Osio Sotto (Bergamo), entrambi insigniti del massimo riconoscimento (Tre Fiamme) e considerati tra i migliori 101 ristoranti di carne al mondo. Nove ristoranti hanno ottenuto le Due Fiamme, 38 quelli con una fiamma. La Toscana con 9 ristoranti è la regione con più riconoscimenti. Nella Top 50 anche Ischia e Panarea. Presenti anche locali a Roma, Firenze, Milano e Bologna.

Luca Brasi, de La Braseria, e Lorenzo Aniello de I due Cippi

Questa classifica rappresenta un'attenta selezione di locali che si distinguono non solo per la qualità della carne, ma anche per l'innovazione, la competenza e la filosofia culinaria alla base dei loro menu. Braciami Ancora ha preso in considerazione vari parametri, tra cui la cura degli allevamenti, la qualità del servizio, le tecniche di cottura, e la selezione delle cantine, per assegnare le “fiamme” di merito.

Le steak house d'Italia: i ristoranti premiati

Come detto, il massimo riconoscimento, le Tre Fiamme, è stato conferito a I Due Cippi di Saturnia e La Braseria, che si sono distinti per la qualità assoluta dei loro menu dedicati alla carne. Il culto della brace, la cura del dettaglio, e la perfezione nella cottura della carne sono i tratti distintivi di questi due ristoranti, che sono diventati il punto di riferimento nazionale per gli appassionati di carne. Nove ristoranti hanno invece ottenuto le Due Fiamme, un premio che identifica locali di alta qualità che rappresentano un punto di riferimento nel settore:

Bifro' a Torino, che si aggiudica anche il premio per la Miglior Cantina 2025 .

a Torino, che si aggiudica anche il premio per la . Bifulco a Ottaviano (Napoli)

a Ottaviano (Napoli) Via di Guinceri a Vicariello (Livorno)

a Vicariello (Livorno) Antica Trattoria del Reno a Bologna, premiata anche come Ristorante con il Miglior Servizio 2025

a Bologna, premiata anche come Asina Luna a Peschiera Borromeo (Milano)

a Peschiera Borromeo (Milano) La Griglia di Varrone a Milano

a Milano Rocco Caggiano Il Sapore del Fuoco a Grottaminarda (Avellino)

a Grottaminarda (Avellino) Matigusta a Marina di Altidona (Fermo)

a Marina di Altidona (Fermo) Trattoria dall'Oste a Firenze.

La selezione delle steak house italiane include anche ristoranti premiati con Una Fiamma, un riconoscimento per locali che presentano una buona selezione di carni e un menu interessante:

Kluit - Sappada (Udine)

Brace Pura - Torino

Braceria del Crotto - Morbegno (Sondrio)

Braceria DaMa - Brebbia (Varese)

Il Grill del Grillo - Cesate (Milano)

L'Artigiano in Salice - Rivanazzano Terme (Pavia)

SteakHouse Panorama - Rablà (Bolzano)

Il Braciere di Eraclea - Eraclea (Venezia)

Retrò Osteria Veneta - Marcon (Venezia)

Regina Bistecca - Firenze

La Locanda di Ansedonia - Ansedonia (Grosseto)

Antico Casale di Scansano - Scasano (Grosseto)

Griglieria Giaccherini da Maria - Terranova Bracciolini (Arezzo)

La Braceria - Cortona (Arezzo)

Barroso BeefSteccheria - Pisa

Nana Meat & Wine - La Spezia

Passatempo BBQ - Perugia

Dupon Meat House - Monterotondo (Roma)

Beef Bazaar - Roma

Mamma Mia -Roma

Da Lina 1905 - Stimigliano (Rieti)

Lo Zio Barrett - Bussi sul Tirino (Chieti)

Dogana Golosa - Caserta

La Baita - Maddaloni (Caserta)

Carlino Superior Beef - Santa Maria La Carità (Napoli)

Tavernetta Colauri - Pozzuoli (Napoli)

Fattoria del Campiglione - Napoli

Al Vecchio Capannaccio - Ischia (Napoli)

Da Gianni Braceria - Terlizzi (Bari)

EnoCocus - Ceglie Messapica (Brindisi)

Sa Tanca e Bore - Siniscola (Nuoro)

Nerac - Alghero (Sassari)

Da Antonio il Macellaio - Panarea (Messina)

Seidita Steakhouse - Palermo

La Brace Food Experience - Palermo

Chilogrammo - Catania

Ostaria - Siracusa

Cora d' Zia - Campobasso

Premi speciali e riconoscimenti internazionali

Oltre alla classifica principale, Braciami Ancora ha assegnato anche premi speciali in vari settori che contraddistinguono le migliori Steak House:

Miglior steak house Italiana in Europa 2025 - Era Ora (Malta)

- Era Ora (Malta) Steak house con il miglior servizio di sala 2025 - Antica Trattoria del Reno (Bologna)

- Antica Trattoria del Reno (Bologna) Steak house con la Miglior cantina 2025 - Bifrò (Torino)

- Bifrò (Torino) Miglior primo piatto carnivoro 2025 - I pici all'ocio di Griglieria Giaccherini da Maria - Terranuova Bracciolini (Arezzo)

- I pici all'ocio di Griglieria Giaccherini da Maria - Terranuova Bracciolini (Arezzo) Miglior comunicazione social 2025 - Sa Tanca e Bore - Siniscola (Nuoro)

- Sa Tanca e Bore - Siniscola (Nuoro) Miglior tartare 2025 - Carlino Superior Beef - Santa Maria la carità (Napoli)

Steak house: le regioni più premiate

La Toscana è la regione con il maggior numero di premi, con ben 9 ristoranti nella classifica, seguita dalla Lombardia con 7, dalla Sicilia con 5 e dal Lazio con 4. Tra le località più rappresentate spiccano anche Ischia e Panarea, che ospitano rispettivamente Al Vecchio Capannaccio e Da Antonio il Macellaio, premiati nella Top 50.

L'Italia continua a confermarsi come una delle destinazioni principali per gli amanti della carne, con un numero crescente di ristoranti che propongono menu dedicati alla carne di alta qualità. Michele Ruschioni, giornalista e fondatore di Braciami Ancora, commenta: «Il desiderio degli italiani di mangiare carne di qualità è sempre più forte. Questa classifica vuole fungere da guida per chi cerca le migliori esperienze gastronomiche in Italia, e testimonia come il livello delle steak house cresca costantemente su tutto il territorio nazionale».