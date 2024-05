Tra i 101 migliori ristoranti di carne nel mondo sette sono italiani

Secondo la classifica dei 101 migliori ristoranti di carne del mondo, stilata da Upper Cut Media House, per il secondo anno consecutivo il titolo di miglior ristorante di carne va al Parrilla Don Julio di Buenos Aires. Il ristorante argentino, guidato da Pablo Rivero e Guido Tassi, propone carne di manzo Aberdeen Angus e Hereford di altissima qualità, proveniente dai propri programmi di allevamento sostenibile. La carne, insieme all'impegno per le filiere corte, l'allevamento estensivo e l'alimentazione a base di erba naturale, rende questo locale un'eccellenza assoluta. Nella classifica, poi, l'Italia vanta ben 7 premiati nella classifica. Ecco quali sono.

I migliori ristoranti di carne in Italia

I Due Cippi (Saturnia, Grosseto)

Il miglior ristorante di carne in Italia (e il sesto a livello internazionale) è I Due Cippi di Saturnia (Grosseto). Protagonisti indiscussi del menu del ristorante sono i tagli di carne più pregiati provenienti da tutto il mondo, come il raro Black Angus italiano o il Wagyu giapponese. Da provare assolutamente la Rubia Gallega, stagionata in loco per un minimo di 60 giorni e cotta sulla griglia a fuoco aperto, o la succulenta bistecca Chianina alla griglia.

Regina Bistecca (Firenze)

A seguire il Regina Bistecca, nel centro storico di Firenze, che conquista il 19esimo posto a livello mondiale (e diventando così il secondo miglior ristorante di carne in Italia). Il locale fa della bistecca alla fiorentina la sua regina indiscussa. La carne, proveniente da bovini locali di razza Chianina Igp, viene tagliata spessa, cotta alla griglia su fuoco a legna e servita al sangue. L'unica guarnizione? Un tocco di sale, pepe e olio d'oliva, per esaltare al massimo il gusto puro e deciso della carne.

La Braseria (Osio Sotto, Bergamo)

Anche la Lombardia si distingue nella classifica "World's 101 Best Steak Restaurants": al 29esimo posto (e sul podio degli italiani) troviamo La Braseria di Osio Sotto (Bergamo), un ristorante che coniuga sapientemente la tradizione culinaria locale con l'amore per la carne di alta qualità. La Braseria propone anche un menu che celebra i migliori prodotti del territorio: dai tortelli di mandorle amare con tartufo nero bergamasco ai casoncelli della "Mina" alla bergamasca.

Bifrò (Torino)

Anche il Piemonte si aggiudica un posto nell'Olimpo della ristorazione carnivora: al 37esimo posto troviamo infatti Bifrò, a Torino, un ristorante che unisce sapientemente la tradizione culinaria sarda e piemontese con un tocco di contemporaneità. Il proprietario e chef Roberto Pintadu crea piatti unici che combinano i sapori tipici della Sardegna con la raffinatezza della cucina piemontese.

Trattoria dall'Oste (Firenze)

Dopo il successo de I Due Cippi di Saturnia, la Toscana torna a brillare nella classifica con la Trattoria dall'Oste di Firenze, che si posiziona al 43esimo posto. Un locale che si distingue per la sua passione per la tradizione toscana, proponendo un menu che celebra i sapori tipici del territorio. La bistecca alla fiorentina, tenera e succosa, è la regina indiscussa del ristorante, ma non mancano altre specialità come la ribollita toscana, una zuppa ricca di verdure e fagioli, perfetta per riscaldare le fredde serate invernali.

Asina Luna (Peschiera Borromeo, Milano)

Al 58esimo posto della classifica troviamo poi Asina Luna, un ristorante situato a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Sotto la guida del grill-chef Riccardo Succi, titolare del locale insieme alla moglie Tiziana Dinoia, Asina Luna propone un'esperienza culinaria che soddisfa anche i palati più esigenti. Tra le specialità da non perdere, la Lombata di Fassona Piemontese, una carne pregiata che si scioglie in bocca, e l'A5 Ginkakuji Onishi Wagyu giapponese, un vero e proprio gioiello gastronomico.

Varrone (Milano)

Al 81esimo posto c'è ancora un ristorante di Milano: Varrone, un locale che propone un'esperienza culinaria raffinata ed esclusiva. Il menu di Varrone è un inno alla carne pregiata, proveniente da allevamenti selezionati in tutto il mondo. La Granda Genola Cuneo, una carne cruda tagliata a mano, è un vero e proprio must da provare, così come le verdure grigliate cotte nel forno a legna e i secondi piatti, tra cui spicca la straordinaria Pluma de Bellota di Joselito.