Viva Miches by Wyndham: nuovo paradiso in Repubblica Dominicana

La catena alberghiera Viva Resorts by Wyndham è pronta a stupire con un’altra gemma nel suo portfolio: l'11 dicembre 2024, inaugurerà, infatti il Viva Miches by Wyndham nella splendida Playa Esmeralda, un paradiso situato a Miches, nuova e intatta destinazione della Repubblica Dominicana. Questo resort esclusivo non sarà soltanto un’ottima scelta per gli amanti del relax e del lusso, ma segna anche un punto di svolta per il turismo nell’isola caraibica. Con un investimento di circa 80 milioni di dollari, la struttura offrirà già nella prima fase ben 538 sistemazioni e, in una fase successiva, arriverà a includere 750 alloggi.

Viva Miches by Wyndham sorge in una delle località più idilliache e poco esplorate dell’isola

Viva Miches, paradiso incontaminato

Viva Miches by Wyndham sorge in una delle località più idilliache e poco esplorate dell’isola, caratterizzata da spiagge dorate e un mare cristallino. Secondo Ettore Colussi, presidente di Viva Resorts by Wyndham, Miches rappresenta una destinazione unica, dove le spiagge incontaminate e il paesaggio naturale costituiscono un patrimonio raro. «È raro trovare ancora luoghi così puri e intatti», dichiara Colussi, lasciando intuire come il gruppo intenda preservare e valorizzare l’ambiente locale per offrire un’esperienza di soggiorno eccezionale.

Il progetto Viva Miches by Wyndham è stato pensato e sviluppato con grande attenzione alla sostenibilità, in linea con le iniziative di tutela ambientale del gruppo. Con il supporto del Ministero del turismo della Repubblica Dominicana, si punta non solo a espandere il turismo in quest’area, ma anche a migliorarne le infrastrutture. Strade, ospedali, e altre opere pubbliche renderanno Miches ancora più accessibile e attrezzata per accogliere turisti da tutto il mondo.

Viva Miches perfetto per i buongustai

Non c’è vacanza che possa dirsi completa senza una ricca e appagante esperienza gastronomica, e Viva Miches by Wyndham non delude le aspettative! Il resort è dotato di ben cinque ristoranti, tra cui uno a buffet e quattro à la carte, ciascuno con una propria identità culinaria. Gli ospiti possono scegliere tra cucina latino-americana, orientale, mediterranea e specialità di pesce fresco.

E i momenti di relax non finiscono qui: Viva Miches by Wyndham offre quattro bar dal carattere unico, come il suggestivo pool bar, il bar sulla spiaggia e uno sport bar dove è possibile anche scatenarsi in danze serali o prendere parte alle serate a tema.

Al Viva Miches divertimento, relax e avventura a 360 gradi

Al Viva Miches by Wyndham ogni ospite, grande o piccolo, troverà attività su misura per i propri gusti e desideri. Dai più piccoli, che possono divertirsi in un miniclub con piscina dedicata, agli adulti che possono scegliere tra sport e relax in ogni momento della giornata.

Il resort dispone di campi da tennis e da padel, una palestra attrezzata, una splendida piscina con acqua di mare, e numerose attività di sport acquatici: dal kayak allo snorkeling lungo le coste di Playa Esmeralda, una delle spiagge più belle della regione. Inoltre, per chi cerca avventura, le escursioni organizzate permettono di esplorare le meraviglie naturali della zona, come le Cascate Limón e l’Isola Bacardí.

Viva Miches by Wyndham nella splendida Playa Esmeralda

E per chi ama i momenti di intrattenimento, Viva Miches by Wyndham ha in serbo serate coinvolgenti grazie ai suoi party tematici Viva Vibe e agli spettacoli di produzione interna che animano ogni notte il teatro del resort.

Esplorare Miches: un soggiorno tra natura e cultura

Miches non è solo mare e spiaggia: è un vero e proprio scrigno di meraviglie naturali e culturali. Le escursioni proposte dal resort permettono di scoprire l’entroterra dominicano in tutta la sua bellezza, tra cui la famosa Montaña Redonda, da cui si può godere di un panorama mozzafiato sull’intera costa atlantica, o il cacao tour tra le piantagioni biologiche della zona.

Miches è uno scrigno di meraviglie naturali e culturali

Per chi ama l’oceano, una navigazione in catamarano al tramonto e le immersioni nelle piscine naturali sono esperienze che permettono di avvicinarsi alla natura incontaminata della regione. E per un’avventura ancora più emozionante, non può mancare l’escursione per l’avvistamento delle balene nella baia di Samaná, visibili da gennaio a marzo.

Viva Miches, u n resort italiano al 100%

La commercializzazione di Viva Miches by Wyndham per il mercato italiano è stata affidata a Alpitour World, tramite il Brand Bravo. Questa collaborazione rappresenta un vantaggio non solo in termini di distribuzione, ma anche di accoglienza, perché il resort garantirà un servizio in puro stile italiano, con chef, animatori e assistenti italiani pronti a far sentire gli ospiti a casa.

Giuliana Carniel, vice presidente delle vendite per Viva Resorts, ha sottolineato come la sinergia con Alpitour e Neos rappresenti un passo importante per l'espansione del gruppo. «Abbiamo unito le nostre forze con Alpitour e Neos, riuscendo a garantire voli diretti dall’Italia e servizi che possano rendere il soggiorno di ogni ospite speciale», ha dichiarato Carniel. L’obiettivo è quello di rendere Viva Miches by Wyndham una meta privilegiata per il turismo italiano, con un occhio sempre attento alla qualità e al comfort.

Alessandro Seghi, direttore commerciale di Alpitour World, ha aggiunto che «la collaborazione con Viva Resorts e Neos permetterà di arricchire il resort con un’autentica italianità. Il Brand Bravo offrirà intrattenimento, giochi, tornei e spettacoli serali, per assicurare un soggiorno dinamico e coinvolgente».

Come raggiungere il paradiso di Miches

Grazie alla collaborazione con la compagnia aerea Neos, arrivare a Miches non è mai stato così facile. A partire dal 22 dicembre 2024, Neos opererà voli diretti settimanali da Milano Malpensa a Punta Cana. Questa nuova rotta garantirà un collegamento rapido ed efficiente, che renderà Viva Miches by Wyndham accessibile per le vacanze natalizie e per tutta la stagione invernale, permettendo agli italiani di rifugiarsi al caldo caraibico con grande comodità.