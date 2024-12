La Ménagère: un format di successo alla conquista di Roma dopo Firenze

Dopo oltre un secolo di storia e una recente evoluzione come concept restaurant d'eccellenza, La Ménagère, nata a Firenze nel 1896, apre le sue porte a Roma. Situata a pochi passi da Piazza di Spagna, è parte del prestigioso palazzo che un tempo ospitava la discoteca Gilda e che fu dimora dell'artista barocco Gian Lorenzo Bernini. Grazie al restauro curato dallo studio Claudio Nardi Architects, l'edificio si trasforma in uno spazio poliedrico che unisce design contemporaneo e dettagli storici, in linea con la filosofia del brand.

La Ménagère a Roma

«La scelta di aprire La Ménagère a Roma, in una location storica come l'ex discoteca Gilda, è legata alla nostra filosofia di sviluppo sostenibile - spiega Ernesto Manfredi, proprietario de La Ménagère. Crediamo nel recupero di spazi del passato spesso abbandonati o inutilizzati, restituendoli alla città come luoghi di aggregazione e cultura. Il centro storico di Roma, con il suo fermento attuale, rappresentava il contesto ideale per dare nuova vita a un luogo iconico e trasformarlo in un punto di riferimento per la comunità locale. La capitale sta vivendo un vero e proprio Rinascimento, con tante realtà internazionali che scelgono il centro cittadino per le loro attività. La nostra forza sta in un format consolidato negli ultimi dieci anni, che offre al cliente un'esperienza unica e diversificata durante tutta la giornata. Il nostro slogan, "il luogo dei luoghi", riflette l'idea di uno spazio poliedrico dove ogni visita è diversa e invita a tornare. Questo approccio crea una connessione profonda con i nostri ospiti, rendendo La Ménagère un locale che non stanca mai».

La Ménagère: un punto di riferimento per i romani e non solo

La Ménagère, al pari della sede storica fiorentina di Via dè Ginori, propone un concept versatile che soddisfa le esigenze della clientela dalla colazione all'after dinner passando per un raffinato aperitivo. Come evidenzia Manfredi: «La Ménagère è pensata per una clientela internazionale, ma siamo estremamente felici del riscontro positivo che stiamo ricevendo dai romani. Molti clienti sono già diventati abituali, il che dimostra che il nostro format è apprezzato anche dalla comunità locale. Naturalmente, trovandoci in una zona centrale circondata da hotel e attrazioni turistiche, accogliamo anche ospiti internazionali, ma il nostro focus resta quello di creare un punto di riferimento per i romani. La nostra formula si basa sul concetto di "comfort food": piatti di altissima qualità, serviti in un contesto di lusso informale. Non aspiriamo a essere un locale stellato, ma puntiamo su un'esperienza culinaria accessibile e accogliente. Tra i nostri piatti signature, il filetto alla Rossini e lo spaghetto alla bottarga, presenti anche a Firenze. Il menu varia seguendo la stagionalità e mira sempre a soddisfare i nostri ospiti con proposte che riflettono la nostra idea di cucina».

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

La Ménagère: dalla colazione al dopocena

L'offerta gastronomica è davvero in grado di soddisfare gli ospiti più esigenti tra carne e pescato. Se tra gli antipasti ci si può sbizzarrire con tartare e capesante gratinate, tra i primi piatti, iconico è lo Spaghetto aglio, olio, peperoncino, prezzemolo e bottarga, al pari del Risotto con gamberi rossi, cime di rapa, colatura di alici e polvere di foglie di limone e degli Agnolotti del plin ripieni di salsiccia e verdure di campo, ristretto di carne, crema al cavolo nero e formaggio. Mentre tra i secondi un must è il celebre Filetto alla Wellington accompagnato da un trionfo di salse e contorni, ma non mancano anche Picanha e Guancia brasata. La carta dei vini, attentamente curata, offre invece un'ampia selezione di etichette italiane e francesi, perfettamente abbinabili ai sapori proposti, con un'attenzione al mondo dello champagne.

Ernesto Manfredi, proprietario de La Ménagère

«La Ménagère è un luogo che accoglie clienti dalle otto del mattino alle due di notte - prosegue Manfredi. Ogni fascia oraria ha il suo pubblico: dalla colazione al brunch, dal pranzo all'aperitivo, fino alla cena e al dopocena. Spesso chi sceglie di fermarsi per un aperitivo si lascia tentare dalla cena, grazie alla versatilità della nostra offerta e alla piacevolezza dell'ambiente». È abbastanza evidente che per gli appassionati di mixology ci sia di che divertirsi. Sembra di respirare quelle good vibrations che contraddistinguevano il Gilda, celebre locale della movida capitolina, dove si incontrava il gotha della musica e non solo degli anni ‘90. Un mood che si riversa in un'ampia carta di drink, classici e signature proposti in un contesto raffinato e animato da musica live, spettacoli e performance artistiche.

Roma ha un nuovo cuore pulsante: La Ménagère 1/3 Il bancone de La Ménagère 2/3 La Ménagère: il format che rivoluziona la ristorazione romana 3/3 Previous Next

«Abbiamo investito molto nel cocktail bar per posizionarci tra i migliori locali di mixology in Italia - aggiunge Manfredi. Collaboriamo con professionisti di grande esperienza, come Luca Cicchilli a Roma e Dennis Paonessa a Firenze, per creare una proposta unica che spazia tra signature cocktails e grandi classici. Seguiamo anche i nuovi trend, offrendo cocktail a bassa gradazione alcolica e analcolici, per rispondere alla crescente domanda di un bere responsabile. Siamo attenti alle mode del momento, come la crescente popolarità degli spirits d'agave, e crediamo che il nostro bar saprà distinguersi nel panorama romano». La Ménagère, ha dunque compiuto un ulteriore passo, interpretando sempre più i gusti della clientela esportando un modello di successo che vedrà in programma altre aperture, ancora una a Firenze e poi Milano.

La Ménagère punta a diventare una società sostenibile di eccellenza

«Oggi si esce per vivere un'esperienza completa, che coinvolga tutti i sensi - evidenzia Manfredi. La formula del concept restaurant è sicuramente un valore aggiunto, perché permette agli ospiti di vivere il locale in momenti diversi della giornata e in spazi dedicati a differenti esperienze. Questo approccio aumenta il coinvolgimento e favorisce la fidelizzazione». Da non sottovalutare anche come, nei mutati approcci del consumatore, ha sempre più rilevanza, in fase di scelta d'acquisto, l'attenzione all'etica. Un valore al centro de La Ménagère. «Il rispetto dell'ambiente e l'impatto positivo sulla società sono valori fondamentali per noi - conclude Manfredi. Abbiamo avviato un percorso di miglioramento continuo attraverso la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, che ci permette di monitorare le nostre performance e fissare obiettivi sempre più ambiziosi. Non puntiamo a un impatto zero, ma a un impatto positivo, lavorando per migliorare la vita delle persone, dell'ambiente e della comunità che ci circonda». E l'obiettivo di La Ménagère è quello di diventare infatti «una società B Corp», che andrebbe a certificare il grande impegno per la sostenibilità.