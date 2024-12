Uccidono un pollo in appartamento a Natale: lite tra vicini a Ferentino

Un Natale tutt'altro che tranquillo in un condominio della parte bassa di Ferentino (Fr), dove un pollo ruspante ha scatenato una vera e propria battaglia tra inquilini. La vicenda, che sembra uscita dalla sceneggiatura di una commedia, si è conclusa con l'intervento dei carabinieri e, ironia della sorte, il pollo che ha fatto infuriare tutti è finito carbonizzato nel forno.

A Ferentino pollo ucciso in casa per Natale: scoppia una lite furiosa tra vicini

Pollo vivo: il regalo di Natale con sorpresa

Protagonisti della vicenda sono una giovane coppia di rumeni che aveva ricevuto un dono decisamente insolito: un pollo vivo. A offrirglielo, il datore di lavoro, che ha pensato di regalare loro uno dei polli allevati nella sua campagna, convinto che la tradizione di cucinare un pollo ruspante fosse un gesto apprezzato. E così è stato, almeno all'inizio. La coppia, senza battere ciglio, ha deciso di trasformare il regalo in un piatto natalizio. Ma c'era un problema: il pollo, ancora vivo e vegeto, andava preparato da zero. La soluzione? Ucciderlo direttamente nell'appartamento. Un'operazione che, a quanto pare, ha richiesto qualche grido (del pollo, ovviamente) e una buona dose di praticità. In breve, il volatile è stato spennato, pulito e infilato in forno con patate e spezie, proprio come suggerito dal datore di lavoro.

Tuffa in condominio: animalisti contro cuochi improvvisati

Tutto sembrava procedere secondo i piani, ma il destino aveva altri programmi. Le urla del pollo non sono passate inosservate nel palazzo, disturbando il pranzo natalizio dei vicini. In particolare, di una coppia di inquilini animalisti, che non ha preso bene né l'uccisione dell'animale né il fatto che fosse avvenuta tra le mura di un condominio. Alle 13, quando il pollo era già a metà cottura e il profumo aveva invaso le scale, i vicini si sono presentati alla porta dei rumeni, furibondi. «Non si può uccidere un animale in casa!» avrebbero gridato. Dall'altra parte, la coppia di rumeni, incredula, ha cercato di difendere la propria posizione, rivendicando il diritto di cucinare il pollo come meglio credeva. Il confronto, però, è degenerato in insulti, spintoni e, in breve, una zuffa rumorosa.

Il condominio in rivolta per l'uccisione del pollo

Richiamati dal caos, altri condomini sono accorsi sul posto, dividendo il palazzo in due fazioni: chi difendeva la coppia rumena, giudicando la loro scelta semplicemente "tradizionale", e chi, invece, si schierava con gli animalisti, sostenendo che uccidere un pollo in appartamento fosse un atto inappropriato.

Uccidono un pollo in casa, animalisti protestano

Mentre i toni si alzavano e la situazione rischiava di sfuggire di mano, qualcuno ha chiamato i Carabinieri. In pochi minuti, i militari di Ferentino sono arrivati per ristabilire l'ordine. Un'impresa non facile: il palazzo era ormai un circo, con curiosi che si affacciavano dalle finestre e si ammassavano sulle scale. Alla fine, grazie alla pazienza dei Carabinieri, la calma è stata ristabilita e nessuno ha sporto denuncia. Tuttavia, il protagonista involontario di questa storia, il pollo, ha avuto un destino beffardo. Mentre infuriava la lite, il tempo è passato e l'arrosto si è trasformato in un carboncino immangiabile.