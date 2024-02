Villa Certosa in vendita: la casa vacanza di Berlusconi diventerà un hotel?

Tra le numerose proprietà lasciate in eredità da Silvio Berlusconi ai propri figli, spicca Villa Certosa, autentico capolavoro architettonico situato a Porto Rotondo in Sardegna, che è stata messa in vendita dalla famiglia. Il Financial Times rivela che l'agenzia milanese Dils, con sede in piazza Diaz, è stata incaricata di trattare in modo riservato la cessione della residenza. La cifra che circola nell'aria si aggira intorno ai 500 milioni di euro, ma fonti più realistiche indicano che la trattativa potrebbe partire da 280-300 milioni.

Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna

Villa Certosa, acquisita negli anni '70 e successivamente completamente ricostruita ed ampliata, è stata la dimora che ha ospitato illustri personaggi come Vladimir Putin e George W. Bush ai tempi in cui Berlusconi era al potere. Con 68 vani, un'ampia autorimessa, e uno spazio totale di 580.477 metri quadrati, la villa è considerata uno dei trophy asset della famiglia Berlusconi.

Villa Certosa di Silvio Berlusconi nuovo hotel di lusso? Ecco come è strutturata

Ciò che rende ancor più interessante questa proprietà è la possibilità che possa trasformarsi in un hotel di lusso, sfruttando la sua posizione in una zona frequentata dai cosidetti big spender. I dettagli forniti dalla perizia tecnica del gennaio 2021, firmata dal geometra di fiducia Francesco Magnano, parlano di una struttura dotata di quattro bungalow, un teatro, una torre di fronte al teatro, una serra, una palestra, una talassoterapia e addirittura un orto medicinale di 297 metri quadrati.

Insomma, l'ipotesi di trasformare Villa Certosa in un hotel di lusso potrebbe attirare investitori (soprattutto stranieri) interessati a offrire un'esperienza di ospitalità di alto livello in una delle zone più esclusive della Sardegna.