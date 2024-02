"Nel salotto marchigiano" il nuovo programma tv ideato e condotto da Giuseppe Cristini

Il prossimo mercoledì 14 febbraio alle 20:00, su Tele2000 per le Marche e in streaming in tutto il territorio nazionale, Giuseppe Cristini darà il via alla sua nuova avventura televisiva: un programma dedicato alla narrazione enogastronomica e turistica. L'obiettivo è ambizioso: far diventare le Marche il punto di riferimento culinario e turistico d'Italia, con l'aspirazione di migliorare costantemente il nostro territorio.

Il format, che andrà in onda ogni due settimane, esplorerà il mondo della ristorazione, del turismo e della narrazione attraverso interviste, collegamenti esterni e la partecipazione di chef di alto livello. Ogni puntata presenterà il protagonista della settimana, offrirà spazi per conoscere gli appassionati del buon cibo e gli esperti del viaggio, portatori di gioia e serenità. Inoltre, non mancherà la degustazione del vino della settimana, narrato con poesia e raffinatezza.

Giuseppe Cristini e Giuliano D'Ignazi, enologo Terre Cortesi Moncaro

Il programma si propone anche di raccontare l'Italia imprenditoriale, mettendo in luce il lavoro e l'impegno dei produttori marchigiani. "Ambiamo a essere l'ambasciatore mediatico della cultura marchigiana, offrendo uno spazio televisivo che si apre alle Marche, all'Italia e al mondo intero, grazie alla presenza delle puntate su YouTube e agli spot promozionali che saranno realizzati. Gli highlights delle puntate più seguite saranno trasmessi a livello nazionale", ha affermato il conduttore Giuseppe Cristini.

Il programma ospiterà figure di spicco e personaggi di alto profilo, sia marchigiani che provenienti da altre regioni, interessati ad investire nelle Marche. L'obiettivo è promuovere il turismo, l'enogastronomia, la cultura e la bellezza naturale della nostra regione.

"Ci impegniamo a valorizzare l'identità marchigiana e ad esplorare ogni singolo angolo del territorio, dal Montefeltro al Piceno, dal Conero ai Sibillini". Durante ogni trasmissione, Giuseppe Cristini conferirà il Premio Ospitalità Marche ad ogni ospite, un riconoscimento nazionale di prestigio. Lo slogan del programma sarà: "Nel Salotto Marchigiano, esclusivo ma non troppo, siete tutti invitati".

Infine, Cristini raccomanda di gustare con moderazione e classe, in compagnia delle persone care, evitando di esagerare.

