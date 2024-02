L'Hotel Milano Scala tra i 36 alberghi più sostenibili al mondo

L'albergo del futuro? Uno spazio eco-sostenibile, tecnologico, capace di rinnovarsi di continuo. Il turista ormai apprezza e sceglie gli hotel dove ci sia maggior attenzione alla natura e all'ambiente. Milano riserva sempre delle sorprese. Siamo alle spalle di Piazza della Scala: basta entrare nel boutique hotel Milano Scala, salire nel terrazzo al sesto piano per ammirare la vista panoramica, lo splendido orto e le piante che si inerpicano tra i terrazzi e le costruzioni della vecchia Milano. Da anni l'hotel ha adottato una serie di accorgimenti che hanno permesso l'inserimento della struttura tra i 36 alberghi più sostenibili al mondo dall'Uk National Geographic Traveler nella sua guida Earth Collection.

«La sostenibilità non è un traguardo - sottolinea Vittorio Modena, amministratore delegato Hotel Milano Scala - ma un traguardo che non finisce mai. Lo si percorre facendo attenzione a tutte le tecnologie per l'ambiente man mano che vengono proposte sul mercato e adottando quelle più consone alla struttura».

Infatti, ciò che sorprende di questo boutique hotel come si rinnovi di continuo. L'azienda giapponese Mitsubishi Electric ha dotato l'hotel di un innovativo impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda a recupero di calore che opera senza immettere agenti inquinanti nell'atmosfera. Questo impianto fa risparmiare il 35-45% in meno di energia e una riduzione di CO2 di circa 40-50%.

Non basta l'hotel ha sposato una economia circolare che prevede la raccolta differenziata, il riciclo dei rifiuti organici e riciclabili prodotti dalla struttura, che sono trasformati in “compost”, poi lo scarto prodotto viene usato per produrre prodotti a impatto ridotto. Abbiamo potuto ammirare un piccolo orto con insalate, funghi accanto alle compostiere, usati dallo chef nelle sue ricette. Anche i vini e i prodotti sono a kilometro zero, ma questa filosofia è un valore aggiunto. Basti pensare che un gruppo proveniente dalla Malesia ha scelto questo hotel solo per vedere l'impianto.

Consigliamo a tutti di fermarsi al “Ristorante Green”: ci si trova in un'atmosfera unica, location perfetta per una cena romantica, privata o d'affari. Lo chef propone una deliziosa cucina naturale che sposa la filosofia km zero, selezionando prodotti del territorio da produttori locali e raccogliendo i frutti, le verdure e le erbe aromatiche dell'orto posto al sesto piano dell'hotel. L'impegno per la sostenibilità dell'hotel non si ferma qui: contribuisce, infatti, insieme ad altri colleghi milanesi, al fondo “Milano per gli alberi”, nato per prendersi cura degli alberi danneggiati in seguito alla tempesta di luglio scorso. Ad oggi hanno risposto insieme all'Hotel Milano Scala, anche il gruppo Una, Marriott e Planetaria hotel. «La raccolta fondi che abbiamo aperto dopo il 25 luglio - sottolinea Elena Grandi, assessore all'Ambiente Verde del Comune di Milano - È un segno di restituzione importante. Ora mi auguro diventi anche contagioso».

