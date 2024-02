Taglio dell'Irpef agricola per 2 anni: niente tasse per redditi fino a 10mila euro

Vittoria (parziale) per gli agricoltori. La scorsa notte, infatti, è arrivato il via libera del governo all'emendamento sul taglio dell'Irpef agricola per due anni, con cui si esentano i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e si riduce del 50% l'importo da pagare per quelli tra i 10mila e i 15mila euro. La modifica al decreto Milleproroghe, presentata dal governo, è stata approvata dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali che nella seduta notturna hanno proseguito l'esame. Bocciato, invece, l'emendamento del Partito democratico per l'esenzione totale dell'Irpef.

Via libera all'emendamento sull'Irpef agricola

Taglio dell'Irpef agricola per due anni: cosa succede ora

In sostanza, il governo esenterà dall'imposta sui redditi agrari e dominicali fino a un importo di 10mila euro. Ciò significa che i redditi agricoli e quelli derivanti dalla proprietà di terreni agricoli fino a quella somma non sono soggetti a tassazione. Per i redditi compresi tra 10mila e 15mila euro, l'emendamento riduce del 50% dell'importo dell'imposta che normalmente sarebbe dovuta. In altre parole, per i redditi compresi in questo intervallo, l'imposta da pagare è ridotta alla metà.

Taglio dell'Irpef agricola per due anni: i costi per la reintroduzione

In passato, la misura era stata introdotta dal governo di Matteo Renzi nel 2016, rispondendo alle richieste del settore agricolo che già all'epoca segnalava difficoltà economiche. Con la legge di bilancio per il 2017, il governo stabilì un'esenzione dell'Irpef per i redditi dominicali e agricoli nei tre anni successivi fino al 2019.

Successivamente, questa esenzione è stata prorogata annualmente fino all'autunno scorso, quando il governo Meloni ha deciso di eliminarla dalla legge di bilancio. La sua reintroduzione, secondo quanto riportato dall'Ansa, comporterà un costo di 220,1 milioni di euro nel 2025 e 130,3 milioni di euro nel 2026.

Agricoltori, Von der Leyen ci ripensa: più sussidi e stop alla legge sui pesticidi?

In ambito di legislazione europea, invece, qualche giorno fa, Ursula von der Leyen ha deciso di proporre al collegio dei commissari il ritiro della proposta di legge sulla riduzione dell'utilizzo di pesticidi e ha anche aperto a nuovi sussidi pubblici per chi lavora nelle campagne. «In futuro sarà fatta nuova proposta, più matura» ha annunciato la presidente della Commissione europea. «I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. So che sono preoccupati per il futuro dell'agricoltura e per il loro futuro. Ma sanno anche che l'agricoltura deve passare a un modello di produzione più sostenibile, in modo che le loro aziende rimangano redditizie negli anni a venire».