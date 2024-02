Roma e non solo: è il giorno delle proteste degli agricoltori

Oggi, giovedì 15 febbraio, è il giorno delle proteste degli agricoltori a Roma, dove sono attesi anche i trattori, ma non solo. Non è bastato il taglio dell’Irpef agricola per due anni ad evitare che le manifestazioni arrivassero nella Capitale.

Proteste agricoltori: fronte diviso

Il plurale è d’obbligo. Il fronte del mondo agricolo è quanto mai frammentato e diviso. Se da un lato Coldiretti e Confagricoltura, le associazioni maggiormente rappresentative, hanno salutato positivamente il provvedimento, dall’altro resistono alcuni movimenti di protesta spontanei che però non sono riusciti a fare fronte comune.

Altragricoltura e Popolo produttivo saranno insieme a Roma, ma nella Capitale ci saranno anche gli agricoltori traditi del Cra, mentre Riscatto Agricolo si è chiamato fuori dopo il riconoscimento arrivato dal Governo del ruolo di rappresentanza del movimento.

La mappa delle proteste degli agricoltori

Proprio Riscatto Agricolo ha annunciato la exit strategy per sciogliere il presidio di via Nomentana a Roma in accordo anche con le forze dell’ordine e con l’intento di non creare disagi. Tuttavia sul posto rimangono quasi duecento mezzi del neonato Maf (Movimenti agricoli federati).

Questa mattina due trattori e i manifestanti di Altragricoltura e Popolo produttivo hanno dato il via al presidio davanti al Colosseo. Quindi le due sigle e gli aderenti si sposteranno in piazza del Campidoglio dove dalle 13.00 alle 15.00 dove si terrà la manifestazione “Te lo do io il made in Italy” con circa 300 partecipanti attesi, ma senza trattori.

Al Circo Massimo, invece, il Cra porterà dieci trattori dal presidio di Cecchina e punta a coinvolgere 20mila persone, anche se le attese sembrano indicare l’effettiva partecipazione di circa un quarto, 5mila persone. Alle 11.00, sempre il Cra, ha consegnato una lettera aperta nella sede della rappresentanza della Commissione Europea.

Le parole degli agricoltori

Gianni Fabbris, presidente di Altragricoltura, all’Ansa dice: «Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumano la responsabilità. Ieri c'è stato un incontro con il governo, stiamo valutando le risposte date e nel pomeriggio diremo cosa ne pensiamo».

«Abbiamo deciso di unire tutte le piccole imprese, quelle che fanno il made in Italy che non sono multinazionali e lobby - spiega il presidente di Popolo produttivo, Angelo di Stefano -: le scelte europee e nazionali devono coniugare la tutela ambientale e la conversione ecologica con il mantenimento delle attività produttive diffuse in mare, terra e lungo le coste».

Le proteste degli agricoltori anche in altre città: Ornella Muti a Tortona

Le proteste, però, non si concentrano solo nella Capitale. A Padova, un corteo di 400 trattori andrà a riempire il parcheggio dello stadio Euganeo per una manifestazione regionale. Il tragitto e le modalità sono state concordate con il questore Marco Odirisio per non impattare sulla viabilità regionale. Il presidio dovrebbe terminare alle 17.00.

Quasi 150 trattori hanno sfilato in mattinata a Tortona (Al), alcuni dei quali arrivati anche da Voghera (Pv). Tra i manifestanti anche Ornella Muti e Naike Rivelli, imprenditrici agricole che all’Ansa hanno dichiarato: « Abbiamo iniziato i presidi tre settimane fa in Calabria, dove abbiamo un grande orto. Dal sud siamo salite a Sanremo e oggi in Piemonte dove viviamo anche noi. È importantissimo lottare tutti insieme. Non c'è cosa più importante dell'unione. Ci abbiamo messo la faccia, nonostante i sacrifici di correre qua e là».

Proteste anche in altre città italiane

A Caltanisetta invece circa 25 trattori e 80 manifestanti tra agricoltori e allevatori si sono raccolti davanti alla prefettura, mentre un altro presidio è stato organizzato nella zona industriale in via Salvatore Averna e continua anche quello all’altezza dello svincolo autostradale di Resuttano, attivo ormai da due settimane. I manifestanti hanno presentato un documento con le loro rivendicazioni e ua delegazione è stata ricevuta dal prefetto Chiara Armenia. E anche in Sardegna, a Bolotana (Nu), questa mattina si è mosso un nuovo corteo di trattori in direzione del capoluogo Nuoro.

300 mezzi agricoli si sono radunati anche a Modena in un campo agricolo nei pressi del casello autostradale di Modena Nord. Qui si sono incontrati agricoltori della zona, ma da territori limitrofi, a cominciare dal Reggiano, ma altri arrivano anche dal Mantovano e dal Basso Veneto. Oltre al presidio fisso, si svolgeranno anche alcune “sfilate” che, autorizzata e seguita da questura e Polizia locale, si svolgeranno lungo un percorso definito con inizio e fine nel campo del raduno. Nei pressi di un altro casello, quello di Cesena Nord, si sono radunati circa 150 agricoltori provenienti dal comprensorio cesenate, ma anche da Forlì e da parte della Romagna.

Gli agricoltori di Belice scrivono a Mattarella

I manifestanti del Movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belice (Trapani) hanno scritto una lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli agricoltori sono all’undicesimo giorno consecutivo di presidio permanente istituito sulla Sciacca-Palermo, all'altezza del bivio di località Gulfa.

« Al capo dello Sato – ha detto il loro portavoce Gaspare La Marca - abbiamo rappresentato le nostre difficoltà. Noi agricoltori non abbiamo più bisogno di interventi tampone ma di norme urgenti e speciali che garantiscano alla categoria un reddito minimo garantito, perché al momento lavoriamo in perdita».

Al presidio si sono uniti in mattinata anche armatori e pescatori della flotta peschereccia di Sciacca (Ag) manifestando pubblicamente il loro sostegno, condividendo in particolare la protesta contro l'Unione Europea, che, lamentano, da anni ha interdetto diversi specchi di Mediterraneo, dove i motopescherecci non possono più andare.

Proteste agricoltori, Lollobrigida: «La partita vera è europea»

A La Stampa il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha dichiarato di aver «fatto tutto il possibile per la categoria», anche se ad ItalPress ha ammesso: «L’Irpef non è certo la richiesta principale di chi protesta, la partita vera è europea».

«Vogliamo – ha aggiunto - un’agricoltura meno subordinata all’ambiente, o meglio, all’ideologia ambientalista. Perché laddove c’è attività agricola, anche attività agricola industriale, c’è un profondo rispetto dell’ambiente e tutela del territorio».

Per Lollobrigida bisogna iniziare «dalla riforma Pac che va profondamente rivista perché il suo primo anno di applicazione è stato un fallimento. Le norme Ue ci consentono di chiederne la revisione e di introdurre correttivi sostanziali. La Pac che ci siamo trovati e sulla quale non abbiamo avuto alcuna voce in capitolo è stata immaginata prima del Covid e prima delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Un’era geologica fa. Un mondo nel quale era ancora vivo e vegeto il Wto e se c’era bisogno di una commodity agroalimentare la si poteva reperire sul mercato internazionale spesso a costi più bassi di quelli necessari per produrla».