Un hotel 5 stelle e un'osteria possono "convivere"? A Milano sì!

Milano è per sua natura città aperta, in ogni settore. A livello gastronomico l’alta cucina ha sempre più un peso di notevole rilievo, tanto che oggi è definita con linguaggio aulico internazionale “fine dining”. Ma Milano è anche per tradizione patria di una cucina di stampo famigliare, quella delle trattorie e delle osterie, ormai insegne da cercare con il lanternino. Quelle di una cucina comunque alta, che, per stare al passo con i tempi, ci piace definire per contrasto interpreti del “dining fine”; in soldoni, dell’antica, schietta tavola. Due mondi che in zona corso Italia dividono lo stesso isolato. O, meglio, convivono sul medesimo marciapiede. Basta girare un angolo: da corso Italia in via Mercalli e viceversa. Due storie e due formule lontane anni luce eppure vicinissime, ma che rappresentano a pieno titolo il profondo senso dell’accoglienza e della cucina che sa offrire Milano.

Corso Italia angolo via Mercalli: il Radisson Collection e La Lanterna sono confinanti

Radisson Collection, lusso anche a tavola

Partiamo da corso Italia, dove all’incrocio con via Santa Sofia, da quasi un anno brilla il Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan. Lusso a cinque stelle in un imponente edificio Anni ’60, un tempo sede di Allianz Italia. Al piano terra il Sofia Kitchen & Bar occupa uno spazio nell’ex cortile della struttura, ora coperto da un tetto di vetro, dove motivi damascati e orientali insieme a oggetti art nouveau e moderni creano un vero salotto. Il Sofia Kitchen & Bar, guida la cucina Simone Nicoli, offre una selezione di piatti mediterranei, oltre ai preferiti internazionali ed europei. Da segnalare Cappelli farciti di zucca al burro, nocciole e salvia croccante, Trancio di ombrina in crosta di semi, cime di rapa saltate o la Suprema di faraona alle erbe, jus di pollo con morbido di patate dolci.

L'ingresso del Sofia Kitchen & Bar

E per non farsi mancare nulla, sulla terrazza al settimo piano svetta l’Issei Rooftop, ristorante e bar specializzato in cucina Nikkei, fusion tra giapponese e peruviana. Un'efficienza firmata Chiara Di Salvo.

La raffinata eleganza del Sofia Kitchen & Bar

Radisson Collection, un'eseprienza memorabile

«Siamo entusiasti di accogliere i nostri ospiti in questo nuovo hotel e di offrire loro un’esperienza milanese davvero eccezionale. Dallo stile e dal comfort delle nostre camere all'eccitante offerta di cibo e bevande dei nostri ristoranti e bar, il Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan è la base ideale per fare affari, shopping o semplicemente per godersi la città», ha dichiarato nei mesi scorsi Marco Scola, general manager dell’hotel, carica da gennaio ricoperta da Laurent Heras Guercin.

Via Mercalli: le vetrine della Lanterna

Hosteria della Lanterna, licenza n. 2

All’uscita del Sofia Kitchen & Bar, sulla sinistra si apre la minuscola via Mercalli, un controtipo anche urbanistico. Dopo una trentina di metri, confinante con l’hotel, un palazzo di fine ‘800 accoglie due vetrine. Come architrave l’insegna “Osteria della Lanterna”, che oggi, in onore della sua lunga storia, si presenta come “Antica Hosteria della Lanterna”. Siamo infatti oltre il secolo di vita e solo alla terza gestione. «La Lanterna “osteria con cucina”. Così recita la licenza d’esercizio n. 2 del Comune di Milano», spiega Ambra Oldani, che con il marito Ivano Panio guida questo monumento della ristorazione meneghina. La sua famiglia, con la mamma Paola in testa, è ai fornelli di via Mercalli dal 1997. «Oggi sono io in cucina e mio marito in sala – spiega – Non avendo dipendenti e affitto da sostenere possiamo offrire un rapporto qualità-prezzo difficile da trovare a Milano, soprattutto in centro».

Ivano Panio, Paola Oldani, Ambra Oldani

Hosteria della Lanterna, atmosfera che è subito casa

Una quarantina di coperti, arredo essenziale, tonalità non sparate per un’atmosfera che è subito casa. Pochi piatti di cucina milanese con alcune derivazioni friulane (prosciutto di Sauris e goulash), porzioni abbondanti e servizio agile ad personam. Per un conto che si aggira sui 35 euro. «La nostra pasta è solo fresca e anche gli gnocchi sono fatti in casa – puntualizza Ambra Oldani – Tra i piatti più richiesti dalla clientela l’ossobuco non conosce soste nelle ordinazioni». Molto apprezzati anche la Pasta alla salsiccia e quella allo zafferano e prosciutto, così come il Brasato, il Cosciotto alle cipolle e la Noce alle erbe. Un angolo scoperto anche dalla clientela straniera. La magia del passaparola non conosce confini. «Ci fa piacere contribuire alla valorizzazione della cucina regionale e alla trasmissione di una profonda cultura gastronomica», annota Ambra.

L'essenzialiltà dell'Antica Hostaria della Lanterna

Tra corso Italia e via Mercalli, due formule di accoglienza bifronte. Alto profilo, fianco a fianco, su sponde diverse. Questa è la forza innata di Milano.

Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan

via Santa Sofia 37 – 20122 Milano

Tel 02 36213200

Antica Hostaria della Lanterna

via Mercalli 3 – 20122 Milano

Tel 02 58309604