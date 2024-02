In Lombardia una foresta di oltre 600mila ettari da tutelare

Incredibile, ma vero! In Lombardia, Regione di 10 milioni di abitanti, vi è una foresta di oltre 600mila ettari. Sì, avete letto bene, un serbatoio di biodiversità in una delle aree più sfruttare dal punto vista produttivo, di tutto il Paese. Ma non solo: nell'ultimo decennio vi è da registrare un segno positivo di crescita del 3%, di boschi e foreste. Tutto ciò emerge dal Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia presentato in commissione agricoltura dall'Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste).

In Lombardia vi è una foresta di oltre 600mila ettari

Lombardia, quarta regione forestale in Italia

Numeri che fanno della locomotiva industriale d'Italia, la quarta regione forestale dopo Piemonte, Toscana e Sardegna. Sempre secondo i dati ufficiali, ogni lombardo ha (teoricamente) a disposizione 623 mq di foresta, quasi la dimensione di un campo di calcio.

Le province con più superficie boscata sono Brescia e Bergamo con oltre 171mila ettari, mentre Como e Lecco fanno registrare il 47% di superficie verde. Nei boschi sono presenti ben 17 specie a dimostrazione della grande varietà naturale del territorio dove prevalgono castagni, abeti rossi e carpini neri.

L’importanza di boschi e foreste

«Boschi e foreste - ha ricordato il presidente della Commissione, Floriano Massardi - svolgono importanti funzioni di produzione, protezione, benessere sociale e conservazione delle biodiversità. È quindi necessario e fondamentale pianificare tutti gli interventi per la loro tutela».

Sono i “soldati dell'ambiente” che rappresentano la principale arma contro le emissioni. Garantiscono la protezione del suolo e delle acque, la qualità del paesaggio, la tutela delle biodiversità e sono, soprattutto, il “serbatoio” di 105,21 tonnellate di CO2. Il patrimonio forestale lombardo è, infatti, in grado di assorbire ogni anno 3,5 tonnellate di anidride carbonica, la principale responsabile del surriscaldamento della terra.