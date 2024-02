In Italia aprono sempre più ristoranti, bar e pizzerie: i numeri del 2023

Nel nostro Paese aprono sempre più ristoranti, bar e pizzerie. Come riportato dalle elaborazioni di Fipe Confcommercio, Fiepet e Confesercenti durante il Beer & Food Attraction, nel corso del 2023, si sono registrate 6.205 nuove aperture di ristoranti, segnando un aumento del 5,5% rispetto all'anno precedente. Bene anche bar (con più di 4mila nuove unità) e le pizzerie (3.730).

Nel Belpaese aprono sempre più ristoranti, bar e pizzerie

Ristoranti, bar e pizzerie: cresce anche il valore dei pasti consumati fuori casa

Secondo il rapporto, nel 2023 il valore dei pasti consumati fuori casa è salito a 89,6 miliardi di euro, rispetto ai 83,5 miliardi dell'anno precedente. Il settore del quick service restaurant ha registrato un aumento del 6,9% delle presenze nell'anno 2023.

Il comparto della birra ha creato 124mila posti di lavoro

Nel comparto della birra, il valore è stato di 10,2 miliardi di euro, con la creazione di 124mila posti di lavoro e una crescita significativa dei microbirrifici, che al momento sono oltre 1.300 in Italia. Gli addetti diretti nel settore si avvicinano alle 10mila unità, registrando un aumento del 104% per quanto riguarda i birrifici e del 22% per gli addetti rispetto al 2015.