Beer&Food Attraction: dal beverage alle gare culinarie, novità e tendenze nel foodservice

L'industria del beverage a tutto tondo torna protagonista a Beer&Food Attraction, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini. Dei 14 padiglioni, saranno 8 quelli dedicati al beverage, settore rappresentato a 360° in fiera. In primo piano non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto beverage e il mondo mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink.

Nelle tre arene dedicate agli eventi del mondo beverage - Beer&Tech Arena, Horeca Arena e Mixology Circus - si svilupperà un ricco palinsesto di talk, eventi e premiazioni, con la partecipazione delle principali associazioni di settore italiane e ospiti internazionali, come la Brewers Association, organizzazione americana no-profit di riferimento per le birre craft e The Brewers of Europe, voce di riferimento per il settore birrario in Europa. Beer&Food Attraction ospiterà un'ampia gamma di prodotti e novità per tutto il mondo beverage, con eventi e meeting che vedranno i più autorevoli esponenti del comparto.

La più completa offerta di tecnologie processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per birre e bevande, saranno al centro di BBTech Expo, la manifestazione che si svolge in contemporanea a Beer&Food Attraction, dedicata alle tecnologie.

I cocktail di alta qualità al Mixology Circus con 10 top cocktail bar e masterclass

Il beverage di alta qualità prende vita al Mixology Circus, l'arena dedicata all'universo degli spirits e dei cocktail bar, nato da un progetto di IEG con la speciale consulenza di Samuele Ambrosi, cocktail bar developer e titolare del Cloakroom Cocktail Lab, Vicepresidente Aibes - Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. Il Mixology Circus si presenta nell'edizione 2024 con un format dinamico incentrato sull'arte della miscelazione, che vedrà protagonisti 10 locali, di cui due cocktail bar internazionali: Cloakroom (Treviso), Drink Kong (Roma), Gucci Giardino 25 (Firenze), Freni e Frizioni (Roma), Jerry Thomas (Roma), Panda & Sons (Edimburgo - Scozia), Quanto Basta (Lecce), Ruggine (Bologna), The bar in front of the Bar (Atene - Grecia), Tripstillery (Milano).

Durante i 3 giorni di fiera, nello spazio di Mixology Circus si terranno masterclass di alto livello a cura di esperti della mixology sempre al passo con l'evoluzione del settore, dove il cocktail sarà al centro dell'attenzione per il gusto, ma soprattutto per la sua preparazione che diventa un vero e proprio momento di spettacolo. Mixology Circus è un'occasione imperdibile per conoscere i prodotti e la qualità degli ingredienti delle aziende partner, che, con i migliori spirits sapientemente mixati, offre inoltre una tasting experience completa e di livello.

Birra: fra tendenze, nuovi scenari e gli awards della Beer&Tech Arena

Anche per l'edizione 2024 Beer&Food Attraction è affiancata dai suoi partner storici, Assobirra - Confindustria e Unionbirrai, la piú importante associazione italiana per il comparto delle birre artigianali, che nel corso della manifestazione organizza la 19ª edizione di Premio Birra dell'Anno, il concorso più atteso in Italia che premia le migliori birre artigianali italiane e il Birrificio dell'Anno nella Beer&Tech Arena. Il concorso brassicolo conta su una giuria composta da 84 esperti degustatori, provenienti dall'estero Austria, Bulgaria, Danimarca, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svizzera, Australia, Giappone, Messico, Panama, Usa e da tutta l'Italia: sono 2153 le birre artigianali iscritte nelle 45 diverse categorie da 255 birrifici. Tra i suoi appuntamenti più importanti, Unionbirrai promuove l'Italian Craft Beer Conference, che, con due giorni di talk e seminari si pone l'obiettivo di creare un'occasione di approfondimento su tecniche di produzione birraria, tecnologie, materie prime, strumentazioni e analisi delle tendenze del mercato della birra artigianale italiana, e promuovere il dialogo tra tutti gli attori della filiera.

L'industria della birra in Italia, che crea 10,2 miliardi di euro di valore condiviso e 124mila posti di lavoro lungo la filiera, trova la sua associazione di riferimento in AssoBirra, che rinnova anche quest'anno il proprio patrocinio a Beer&Food Attraction e sarà protagonista di diversi appuntamenti che la vedranno portavoce dell'intero comparto birrario. Grazie all'importante collaborazione con Brewers Association va invece in scena il panorama delle birre artigianali made in Usa, che nel suo programma di talk promuove un tasting speciale: “Discover American Craft Beer Tasting”. Brewers of Europe, invece, mostrerà gli scenari legati alla birra nei paesi europei nel convegno “Il settore europeo della birra - stato d'avanzamento e prospettive”.

Riflettori accesi ovviamente sul food-beer pairing

Riflettori accesi ovviamente sul food-beer pairing con un nutrito programma che prevede, fra i vari eventi, la demo “La costruzione di un menu abbinato alle 3 birre innovative: biologica, gluten free, alcool free. Un percorso degustativo sensoriale attraverso l'utilizzo di polveri e gel”, che prende forma grazie alla collaborazione con la scuola di formazione di Brescia Cast Alimenti e la partecipazione di Unionbirrai Beer Taster. I locali birrari convergono inoltre a Beer&Food Attraction per il riconoscimento di Accademia della Birra: un premio attribuito a quei locali specializzati che dimostrano spirito imprenditoriale, passione autentica, attenzione nella scelta delle birre e nella tecnica di spillatura, a cura della rivista specializzata Il mondo della Birra. A celebrare la fidelity fra il locale e i suoi clienti c'è invece il Pub&Friends Awards, concorso lanciato su iniziativa del blog Dammiunabirra.it di Silvano Rusmini, ideatore anche del CocktailBar&Firends Awards del blog Dammiundrink.it

Sul palco della Beer&Tech Arena, inoltre, saranno messi a confronto birra e vino, esplorando tecniche e linguaggi dei due differenti approcci didattici nel talk di Unione Degustatori Birre “Birra vs Vino: due stili didattici a confronto”.

Beer&Food attraction, offerta a 360° per ristorazione veloce e Fast casual dining

Nel contesto di Beer&Food Attraction, la manifestazione di Italian Exhibition Group in programma alla Fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio, punto di riferimento per l’aggiornamento sulle nuove tendenze e gli stili di consumo del fuoricasa, trovano spazio le novità delle aziende della ristorazione, con particolare focus sui prodotti e le tecnologie per i canali fast casual dining e quick service restaurant.

Protagonisti a Beer&Food Attraction i top players del foodservice, con proposte rappresentative dell’intero comparto: dai prodotti surgelati per la ristorazione veloce di Surgital, Bonduelle, Salomon, Italia Alimentari alle basi pizza di AB Mauri, Pizzella, Molino Spadoni e Di Marco e le farciture per pizza di Menù, Demetra, Saclà, Galbani, Caseificio Gioiella. Presenti in fiera anche i prodotti per hamburger con AIA, Danish Crown, Centro Carni Company, Alcass; le salse e le patatine di Heinz Italia, Develey, Aviko Italia, Farm Frites.

Sul fronte delle tecnologie e attrezzature per la ristorazione non mancano le soluzioni più innovative proposte da Lainox, Unox, Sirman ed Electrolux Professional; mentre il settore della distribuzione Food è rappresentata da Cateringross, Cic-Cooperativa Italiana Catering e Gruppo DAC.

Le grandi competizioni culinarie

Beer&Food Attraction è anche teatro di importanti competizioni culinarie nazionali e internazionali. Si parte con i Campionati della Cucina Italiana della Fic-Federazione Italiana Cuochi, giunti alla 8ª edizione e inseriti nel circuito di competizioni di Worldchefs, organizzazione mondiale dei cuochi di cui Fic è parte.

Dopo il successo della scorsa edizione, farà di nuovo tappa a Beer&Food Attraction Pizza Senza Frontiere - World Pizza Champion Games, grazie alla collaborazione con Ristorazione Italiana Magazine, organizzatore del concorso.

Organizzati dalla Fic - Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con Ieg, i campionati vivacizzeranno il padiglione A3 della Fiera. La più importante e completa gara culinaria nazionale attira su di sé l’attenzione degli operatori internazionali ergendosi a emblema della varietà e dell’estrema specializzazione di un settore fiore all’occhiello del Made in Italy.

Nove le categorie in concorso in cui si sfideranno 500 partecipanti, cucina calda a squadre e singoli, pasticceria da ristorazione, cucina calda vegan, contest ragazzi speciali, contest miglior professionista lady chef, trofeo miglior allievo istituti alberghieri, contest mistery box e contest street food.

La competizione Pizza Senza Frontiere organizzata da Ristorazione Italiana Magazine, che coinvolgerà 520 concorrenti da 43 nazioni e 95 giudici, farà di nuovo tappa a Rimini in uno spazio ampliato rispetto allo scorso anno, con 14 postazioni di gara e 19 sfide in calendario nelle seguenti categorie: pizza in pala, pizza classica su forno elettrico e a legna, pizza napoletana contemporanea, pizza napoletana tradizionale, pizza fatta in casa, pizza in teglia, pizza senza glutine, pizza a 4 mani, pizza e birra, pizza tonda al matterello, pizza a sorpresa - mistery box, pizza più lunga, pizza più larga, freestyle singola, freestyle in coppia, pizza e cocktail, pizza dessert, pizza fritta, pizza al metro.

Oltre ai premi per le diverse categorie, ci saranno anche 3 premi speciali: pizza in rosa, pizzachef emergente, re delle pizze romane. I vincitori delle categorie di cottura previste potranno accedere alla 9ª edizione di Master Pizza Champion, il primo e unico talent televisivo riservato ai pizzaioli professionisti.

A Beer&Food Attraction si terrà anche la finalissima di Burger Battle Italia, il talent che proclamerà il re dell’hamburger gourmet. Burger Battle ha attraversato diverse tappe in tutta Italia con la partecipazione degli chef alle prese con una sfida live in cucina davanti ad una giuria di esperti.

La finale del tour 2024 di Burger Battle Italia sarà il 19 febbraio. È prevista una prima fase di gara durante la quale tre concorrenti alla volta si sfideranno in due round, presentando alla giuria il panino con il quale hanno vinto la loro tappa di riferimento. La giuria identificherà due concorrenti che andranno alla finalissima per realizzare sul momento un panino e, oltre a utilizzare agli ingredienti basici disponibili, dovranno inserire nella preparazione alcuni ingredienti che saranno svelati solo pochi minuti prima della gara.

L'Area Food Court e i talk sulla ristorazione e l'innovazione del fooservice

Nel corso del 2023 il food retail si è mostrato in forte crescita, registrando un valore di mercato del +8,4% rispetto al 2022. Con questa positiva premessa a Beer&Food Attraction torna la Food Court, agorà della ristorazione commerciale che vede il coinvolgimento di alcune delle catene più influenti del momento. Promossa da Confimprese in collaborazione con IEG, nella Food Court (pad. A6) saranno coinvolti Kebhouze, Del Ponte e I Love Pokè, che presenteranno i loro format.

Le tre realtà prenderanno parte anche al convegno La ristorazione commerciale in Italia, overview e trend condotto da Confimprese, che si terrà lunedì 19 nella Fic Arena. Durante l’evento saranno illustrati i dati del 2023 sull’andamento dei consumi in Italia, insieme a un’analisi sulle prospettive e i risultati attesi per il 2024. Sempre lunedì 19, il mondo Horeca sarà al centro del dibattito proposto da Cateringross che presenterà un’indagine sul rapporto tra i distributori e i clienti nell’Horeca. Il settore food service sarà trattato anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica in un panel proposto da Angi - Associazione nazionale Giovani Innovatori che affronterà l’Innovazione digitale nel Food Service all’interno del nuovo Innovation District.

Nel corso del convegno, in programma domenica 18, saranno esplorate le molteplici opportunità di crescita per il settore del Food Service. Restando in tema di innovazione, questa volta legata al mondo del food applicato ai social, lunedì 19 la Cooperativa Italiana Catering tratterà l’importanza della relazione con il cibo nell’era dei social media sul palco della Beer&Tech Arena. Anche la scuola dei mestieri del gusto di Cast Alimenti si fa promotrice di due importanti appuntamenti, uno in collaborazione con Unionbirrai previsto per domenica 18 in Beer&Tech Arena che riguarderà.

La costruzione di un menu abbinato alle 3 birre innovative: biologica, gluten free, alcool free; l’altro, fissato per lunedì 19 in FIC Arena dal titolo. L''intelligenza artificiale a servizio delle professioni gastronomiche.

