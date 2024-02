Nutrinform Battery, l'app al supermercato per scegliere consapevolmente il cibo

Entra nel vivo la battaglia per il sistema di etichettatura a livello comunitario. Dopo il rinvio al 2024 della discussione per affrontare la problematica legata all'etichettatura nutrizionale front of pack nell'ambito della strategia europea “Farm to Fork”, con la relativa battaglia circa il sistema Nutriscore francese, da ieri è operativa l'app dedicata al Nutrinfom Battery in migliaia di punti vendita delle imprese di Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd Conad.

È operativa l'app dedicata al Nutrinfom Battery

Come funziona il Nutrinform Battery

Se il sistema Nutriscore prevedeva un sistema a semaforo con un ranking per determinare quanto un cibo sia sano che va dalla lettera “A” in colore verde (punteggio migliore) alla “E” in rosso, il Nutrinform prevede un sistema a “batteria”. Le differenze sono sostanziali: Nutriscore è un indicatore strettamente nutrizionale, fondato su parametri come la concentrazione di zuccheri o la quantità di sale o grassi contenuta dai cibi per 100 grammi a prescindere dall'alimento in questione, mentre Nutrinform permette di rappresentare graficamente in etichetta, la percentuale assunta di energia e nutrienti rispetto alla porzione di consumo consigliata di quello specifico alimento.

L'app NutrInform Battery fornisce informazioni nutrizionali sugli alimenti e bevande che si consumano, evidenziando la porzione consigliata dai nutrizionisti e il relativo apporto di calorie, sale, zuccheri e grassi alla dieta quotidiana. Tutto questo semplicemente fotografando il codice a barre (EAN) dei prodotti confezionati. Inoltre, aggiungendo ciò che si mangia e beve alla batteria della dieta quotidiana, si possono controllare le calorie e nutrienti ed evitare gli eccessi.

L'importanza della app del Nutrinform Battery

«Si tratta di un contributo importante che il settore vuole dare a favore dell'agroalimentare e dei consumatori - affermano Federdistribuzione, Ancc-Coop e Ancd Conad - siamo di fronte a una questione di salvaguardia delle nostre eccellenze alimentari e di rispetto di una corretta informazione nelle scelte di acquisto delle persone. Il nostro impegno sarà quindi quello di promuovere nei prossimi mesi l'utilizzo di uno strumento innovativo e digitalizzato, che lavora su standard di codifica dei prodotti già in uso e che sarà in grado di accompagnare tutti noi in un consumo consapevole degli alimenti».

Al supermercato arriva l'app Nutrinform Battery

Già nel giugno 2023, Marco Casagrande, direttore di Confragricoltura Piacenza, aveva sottolineato come fosse «indispensabile che un maggior numero di aziende adotti il sistema Nutrinform», anche perché all'epoca era già evidente «l'urgenza di apporre il Nutrinform in etichetta sia da parte delle aziende che della grande distribuzione, almeno su alcune referenze, e sulla necessità di un lavoro sinergico di squadra aziende-istituzioni».