Caffè a 50 centesimi se porti la tazzina da casa: accade in Molise al Don Antà

Bere un caffè alla mattina è sempre un piacere, ancor di più ad un prezzo stracciato. Se a Roma il costo di una tazzina è arrivato a circa 1,50€, a Venafro, in provincia di Isernia (in Molise), lo si può pagare solamente per 50 centesimi. Come? Portando da casa una tazzina. Non è una novità, perché lo scorso agosto anche la Bottega del Caffè, un bar di Millesimo, in provincia di Savona, aveva pensato e realizzato la stessa idea: caffè a 1,20€ per chiunque si presenti al bar con tazzina, cucchiaino e zucchero. Ma al Don Antà di Venafro, gli oggetti da portare sono due in meno e il costo di un caffè è di mezzo euro (quando solitamente lo si paga 80 centesimi).

«Abbiamo fatto questa scelta per abbattere i costi e gli sprechi - racconta Moreno Spada, barista e titolare del locale, ai microfoni di Telemolise. In particolare quelli dell'acqua, che in questi ultimi due anni è anche sempre più carente». Ma non solo: infatti, si risparmia anche su «detersivi ed energia elettrica».

Inizialmente, racconta Spada, «c'è stato un po' di scetticismo. Ma da quando abbiamo rivelato al pubblico quest'offerta, molte persone si sono presentate la mattina seguente al bar con una tazzina. Un caffè costa 80 centesimi, ora se ne risparmiano 30».

Caffè a 50 centesimi al Don Antà di Venafro: quanto si risparmia

Con un rapido calcolo, una persona può arrivare a risparmiare 2,10€ a settimana e comprarsi, sempre nell'arco di sette giorni, quattro in più presentandosi con la tazzina oppure due acquistando regolarmente il caffè. Insomma, una scelta che fa felice tutto il paese di Venafro (e dintorni), il titolare e l'ambiente.

Don Antà

Corso Campano 75 - 86079 Venafro (Is)

Tel 342 848 7964