Chiara Ferragni, nuovi guai: arriva la Finanza e perde Sammontana e marito

Il calvario per Chiara Ferragni è ancora lungo. Se otto giorni fa l'influencer aveva fatto ricorso al Tar contro il provvedimento dell'Antitrust che a dicembre aveva inflitto una multa di oltre un milione di euro nei confronti delle società a lei riconducibili, la Guardia di finanza nelle scorse ore si è presentata nelle sedi della Ferragni per acquisire nuove documentazioni anche sul caso dei biscotti Oreo (e non solo sui pandori Balocco e sulle uova di Pasqua). Ma non è tutto. Sì, perché l'influencer potrebbe perdere anche la collaborazione con Sammontana: nei commenti di un post sponsorizzato, datato 19 giugno 2023, il suo general manager Fabio Maria Damato (anch'egli indagato) aveva scritto una frase scurrile («Ca*** che buono quello al caramello»), ancora oggi oggetto di risposte dure che stanno convincendo Sammontana a fermare la collaborazione. Infine, come ciliegina (amara) sulla torta di accuse, c'è l'addio con Fedez: secondo Dagospia, infatti, i due si sarebbero lasciati la scorsa domenica.

L'influencer Chiara Ferragni

Caso Oreo, il Codacons aveva chiesto chiarimenti a gennaio

Se le Fiamme gialle hanno acquisito solo in queste ore i documenti relativi alla collaborazione con Oreo, già lo scorso gennaio il Codacons aveva presentato un nuovo esposto all'Antitrust per avviare delle indagini. Questa partnership, pubblicizzata dall'influencer Chiara Ferragni attraverso i suoi canali social, affermava che il 100% dei proventi delle vendite sarebbe stato devoluto in beneficenza per sostenere iniziative contro il Coronavirus. Tuttavia, il Codacons aveva sollevato dubbi riguardo ai presunti legami commerciali tra Ferragni e l'azienda Oreo, evidenziati da sponsorizzazioni di prodotti Oreo su Instagram con la dicitura "adv".

L'associazione aveva chiesto specificamente ad Oreo e al governo di fornire dettagli sulle vendite della capsule collection, le somme destinate in beneficenza, i destinatari delle donazioni e le procedure seguite per assegnare i fondi raccolti. La richiesta includeva anche la necessità di verificare attentamente l'utilizzo effettivo dei fondi raccolti e garantire la trasparenza nel processo di donazione.

Dopo gli scandali della Ferragni, arriva la legge sulla beneficenza

Il 25 gennaio, dopo i primi scandali che hanno visto Chiara Ferragni protagonista, il Consiglio dei ministri poi aveva dato il via libera al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer. Le sanzioni previste per le violazioni vanno da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospendere le attività per un periodo compreso tra uno e dodici mesi in caso di violazioni reiterate. Nel caso di infrazioni di minore gravità, la sanzione può essere ridotta fino a due terzi. I produttori sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie sulle confezioni, compreso l'importo destinato alla beneficenza se predeterminato.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati

Infine, come vi dicevamo, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, con il rapper che, secondo Dagospia, avrebbe lasciato casa domenica scorsa. «Alla base della rottura, i recenti guai giudiziari dell'imprenditrice e influencer. Dal Sanremo dell'anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato - scrive Dagospia. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l'uscita di casa».