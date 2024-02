Nestlé, nel 2023 93 miliardi di franchi svizzeri, in calo dell’1,5%

Calano dell’1,5% rispetto all’anno precedente i ricavi del colosso alimentare Nestlé che ha chiuso il 2023 con ricavi per 93 miliardi di franchi svizzeri. Un risultato dovuto soprattutto ai cambi del 7,8% e dei disinvestimenti netti dello 0,9%.

La crescita organica, si legge in una nota, è stata del 7,2%, grazie a un aumento dei prezzi del 7,5% che ha compensato una crescita interna reale diminuita diminuita dello 0,3%. L'utile netto è cresciuto del 20,9% a 11,2 miliardi di franchi, mentre il dividendo è aumentato di 5 centesimi a 3 franchi per azione.

Per il 2024 Nestlé si attende una crescita organica delle vendite intorno al 4% e un moderato aumento del margine di profitto operativo sottostante. Si prevede che l'utile sottostante per azione a cambi costanti aumenterà tra il 6% e il 10%. Pienamente confermati gli obiettivi a medio termine per il 2025.

Il ceo Mark Schneider ha commentato: «Un'inflazione senza precedenti negli ultimi due anni ha aumentato la pressione su molti consumatori e ha avuto un impatto sulla domanda di prodotti alimentari e bevande. In questo contesto difficile, abbiamo ottenuto una forte crescita organica e un solido miglioramento dei margini con un aumento del marketing e altri investimenti per la crescita. La nostra generazione di free cash flow è tornata a livelli storici».