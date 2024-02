Multa a 3 stabilimenti balneari: alcol ai minori e ristoranti aperti senza permesso

Servivano alcolici ai minorenni coi ristoranti aperti senza permesso: multati tre noti stabilimenti balneari della Passeggiata a Viareggio. La multa è di 5mila euro, ma c’è anche la segnalazione alla magistratura per l’alcol che costituisce reato penale quando l’avventore ha meno di 18 anni.

I ristoranti degli stabilimenti balneari erano aperti senza permesso

In ogni caso, come riporta La Nazione, la questione non è solamente “alcolica”: in ballo c’è anche la differenza tra licenze stagionali e annuali dei ristoranti all’interno dei bagni. Oggi, 24 febbraio, ultimo giorno del Carnevale di Viareggio il Comune consente anche ai ristoranti dei bagni all’interno del circuito del Carnevale, con sola autorizzazione stagionale, la somministrazione di cibi e bevande perché gli stabilimenti siano aperti e consentano l’uso dei bagni. Gli interessati devono inviare per mail la richiesta alla Fondazione, e il responsabile la girerà all’ufficio Suap.

Ma solo i bagni che hanno l’autorizzazione annuale possono ovviamente continuare a fare ristorazione. Chi ha la licenza stagionale, come detto, solo oggi.