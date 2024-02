Il Billionaire di Briatore apre a St. Moritz: dinner show all'hotel Kempinski

E dopo Cortina d'Ampezzo (Bl)… St. Moritz per il Billionaire. Majestas, gruppo da oltre 80 milioni di euro che fa capo agli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, ha siglato, infatti, un accordo con il Grand Hotel des Bains Kempinski di St. Moritz (parte di Kempinski Hotels, il più antico gruppo di hotel di lusso in Europa presente in 36 Paesi nel mondo) per ospitare il Billionaire Dinner Show, già presente a Dubai tutto l'anno e in estate a Porto Cervo (storica location) e a Montecarlo nel leggendario Sporting. L'apertura a St. Moritz di Billionaire Dinner Show è prevista per dicembre 2024.

Billionaire Dinner Show al Grand Hotel des Bains Kempinski di St Moritz

Le scelte di Majestas per il brand Billionaire

La nuova apertura rientra nel piano di crescita e sviluppo internazionale di Majestas, che investe in location amate dal jet set internazionale (come lo storico El Camineto di Cortina) per offrire ai clienti un'esperienza di luxury-dining legato all'eccellenza culinaria abbinata a spettacoli e performance di altissima qualità.

La scelta del brand Billionaire, da parte di un hotel 5 stelle luxury così iconico come il Grand Hotel des Bains Kempinski, rinomato per la sua eleganza e il suo prestigio, testimonia il crescente appeal di cui gode il marchio più iconico di Majestas, espressione di un lifestyle e intrattenimento esclusivo.