Due giorni con Solidus per riunire tutti gli addetti ai lavori del campo dell’ospitalità

Solidus è la confederazione delle associazioni di professioni, arti e mestieri dell’accoglienza alberghiera, turistica e della ristorazione. Il forum della confederazione si è tenuto a Roma da venerdi 19 a domenica 21 gennaio presso il Bw Plus Hotel Universo.

Le associazioni che ne fanno parte oltre Amira (Associazione maitre italiana ristoranti alberghi) sono: Ada (Associazione direttori d’albergo), Abi (Associazione barmen italiani), Aih (Associazione italiana housekeeper), Aira (Associazione italiana impiegati d’albergo), Ais (Associazione italiana sommelier), Faipa (Federazione associazioni italiane portieri d’albergo e front office) e Fic (Federazione italiana cuochi)

Il programma per il giorno 19, oltre alla riunione del consiglio per i presidenti delle associazioni e consiglieri del direttivo, ha previsto la cerimonia della proclamazione dei professionisti 2023. Il giorno successivo, si è tenuto un lavoro di gruppo per la stesura del primo manifesto del turismo in Italia, ove oltre ai presidenti sono invitati i consiglieri del direttivo, coordinatori regionali e tutti gli associati delle otto associazioni.

Amira ha presenziato con il suo presidente nazionale Valerio Beltrami, il fiduciario della sezione Roma Mario Raggi dove hanno assegnato il riconoscimento di professionista dell’anno al socio gran maestro della ristorazione e cerimoniere della stessa Giovannangelo Pappagallo, della sezione Bari.

Da parte della giunta e tutti i soci Amira complimenti a tutti i professionisti premiati.